Sebîlürreşad Kıbrıs'ın Tapusunu Yayınladı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy tarafından kurulan Sebilürreşad, 1044'ncü sayısında Kıbrıs'ın Tapusunu yayınladı ... Dosya konusunun Doğu Akdeniz’deki doğal zenginlikler ile Kıbrıs’ın oluşturduğu bu sayıda KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile özel bir söyleşi gerçekleştirildi. Sebilürreşad’ın gündemle ilgili yorumunda ise şu ifadelere yer verildi:

“KIBRIS geçtiğimiz yakın yüzyıl 1974 barış harekâtını ve ardından Annan Planı ile sosyal ve siyasal olaylarla gündemde kaldı. Bu yüzyılın birinci çeyreğinde ise deniz hinterlandında çıkartılması beklenen gaz/enerji ve dahası bunun nasıl “pay” edileceği üzerine bir başlıkla yeniden ısındı.

Sebilürreşad, Kıbrıs Sürecinin Tümüne Şahitlik Etmiş...

Sebilürreşad tarihi, Kıbrıs sürecinin tümüne şahitlik etmiş bir dergidir. Sebilürreşad biliyor ve diyor ki! İttifak konvansiyonu eki sözleşmeye göre Rusya; Kars, Ardahan ve Batum’u boşalttığında, İngiltere de Kıbrıs’ı Osmanlı İmparatorluğu’na iade edecekti. Rusya o bölgeden çekildi…

Ve II. Abdülhamid o konvansiyona “Hukuk-ı Şâhâneme asla halel gelmemek şartı ile muahedenameyi tasdik ederim” notu düşmüştü. Ancak daha işin başında halel getirilmişti. 1881’de Duyun-u Umumiye idaresine tahsis edilecek gelirler arasında Kıbrıs gelirleri de vardı. Fakat bu gelir faiz ödemelerine İngiliz hükümetince bizzat tahsis edileceğinden, hiçbir zaman tahvil sahipleri adına hareket eden Duyun-u Umumiye idaresinin kullanımına girmedi. Hatta Babıâli de ada gelirlerinden alacağı payı hiçbir zaman tahsil edemedi. Birinci Dünya Savaşı başlayınca Kıbrıs, İngiltere tarafından ilhak edildi. Kıbrıs’ta 300 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak ölçekte doğalgaz bulunduğundan haberdarız. Kıbrıs’ı “Yunan adası” sanan idraksizlere inat, adayı tümüyle “Türk ve Müslüman adası” olarak kabul ediyoruz.

1974’den bugüne kapalı tuttuğumuz Maraş’ı nasıl bugün açıyorsak, 1878 konvansiyon anlaşmasına dayalı haklarımızı da yeniden masaya taşıyalım” denildi.

Başbakan Ersin Tatar ile yapılan söyleşiyi ise yarın ajanscyprus.com'dan okuyabilirsiniz...