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Sebze ve meyve tahlilleri yapılmaya başlandı...

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Sebze ve meyve tahlilleri yapılmaya başlandı...
Türkiye’den gelen uzman ile Devlet Laboratuvarı personelinin özverili çalışmaları sonucunda piyasaya sürülen sebze ve meyve denetimlerine bugün başlandığı açıklandı.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte Veteriner Dairesi’ne ait laboratuvarı ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Veteriner Dairesi Laboratuvarı’nda bir buçuk aydır yapılan yoğun çalışmalar sonunda, sebze ve meyve denetimlerine bugün itibariyle başlandığını açıkladı.

Veteriner Dairesi Laboratuvarı’na aletlerin taşındığını ve Türkiye’den gelen heyetin yardımıyla özel solüsyonla aletlerin yıkandığını belirten Sucuoğlu, mpnte edilen aletlerin kalibre edildiğini ifade etti.

Bir süredir yapılamayan sebze ve meyve analizlerinin Türkiye’den gelen konusunda uzman personel ile Devler Laboratuvarı personellerinin özverili çalışmaları sonucunda artık yapılmaya başlandığı müjdesini veren Bakan Sucuoğlu, iyileştirme çalışmalarının ise halen devam ettiğini belirtti.

YENİ BİNA YAPILACAK

Sucuoğlu, yanan Devlet Laboratuvar binasının yeniden tadil edilerek kullanılacak hale getirileceğini ifade ederek, binada laboratuvar hizmeti verilmeyeceğini, devletin herhangi bir dairesinin kullanımına verilebileceğini söyledi.

Devlet Laboratuvarı için Sanayi bölgesinde yeni ve modern bir bina yapılacağını kaydeden Sucuoğlu, Türkiye’de ki bazı laboratuvar projelerini örnek alarak kısa zamanda ihaleye çıkılacağını ifade etti.

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