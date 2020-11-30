'Seçenov Üniversitesi'nde Sputnik V aşısının testlerine katılan gönüllülerin hiçbiri hastalanmadı'

Gamaleya Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısının testlerinin yapıldığı Seçenov İlk Devlet Tıp Üniversitesi Dönüşümsel Tıp ve Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Vadim Tarasov, aşının testlerinin yaz aylarındaki ilk aşamasına katılan gönüllülerin hiçbirinin Kovid-19 hastalığına yakalanmadığını ifade etti.

stopcoronavirus.rf sitesinde konuşan Tarasov, Sputnik V aşısının yazın Seçenek Üniversitesi’nde yapılan ilk aşama testlerine katılan gönüllülerin hiçbirinin Kovid-19’a yakalanmadığını söyledi.

Tarasov, “Testlerin gerçekleştirilmesinin üzerinden 6 ay geçti. Gönüllülerle görüşüyoruz, düzenli olarak durumları takip ediliyor, hiçbiri hastalanmadı” dedi.

Tarasov, testlere katılan 38 kişinin tamamının aktif bir sosyal hayat sürdüğünü, çalıştığını ifade etti.

İlk dozun vurulmasından sonra, henüz bağışıklık oluşmadan evvel sadece yaklaşık 20 kişinin hastalandığını belirten Tarasov, “Bu kişilerin aşılandıktan sonra Kovid olduklarını söylemek doğru değil. Aşılandıysanız ve birinci ile ikinci doz arasında hastalandıysanız, bu aşının henüz bağışıklık yanıtı geliştirmemiş olmasından kaynaklı” dedi.

Tarasov, aşılama sonrasındaki 42. günde bağışıklık geliştiğini ifade etti.

Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü’nün geliştirdiği aşının klinik testlerine 18 Haziran'da başlanmıştı.

Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 26 bin 338 arttı

Rusya’da son 24 saatte 26 bin 338 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 2 milyon 295 bin 654’e çıktı.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde vaka sayısı 26 bin 338 artarak 2 milyon 295 bin 654’e ulaştı.

Başkent Moskova’da 6511, St. Petersburg’da 3691, Moskova bölgesinde 1064 vaka tespit edildi.

Son 24 saatte 368 kişi daha hayatını kaybetti. Bu dün hayatını kaybedenlerin sayısından yüzde 20 daha az. Dün 459 can kaybı kaydedilmişti. Ülkedeki Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısı ise 39 bin 895’e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 17 bin 247 artarak 1 milyon 778 bin 704’e yükseldi.