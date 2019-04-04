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Seçilemeyen muhtarın söktüğü parkı Cenk Eren ve Işın Karaca yaptıracak

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Şarkıcı Cenk Eren ve Işın Karaca, Zonguldak'ta seçimi kazanamadığı için yaptırdığı çocuk parkını yıkan muhtar adayına tepki gösterdi. Eren, parkın oyuncaklarını bizzat kendisi satın alarak gönderecek.
Seçilemeyen muhtarın söktüğü parkı Cenk Eren ve Işın Karaca yaptıracak

onguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Yenidoğanlar köyünün 20 yıllık muhtarı Mehmet Akyol'un seçimi kaybedince bir hafta önce yaptırdığı çocuk parkını sökmesine tepki yağıyor.

Parkı yıkmakla kalmayan, muhtarlık binasındaki elektrik sayacı ile bazı eşyalar ve odun kömürünü de alan Akyol'a bir tepki de ünlü isim Cenk Eren'den geldi.

Cenk Eren, yeni seçilen muhtara Twitter'dan çağrıda bulundu. "Bana ulaşın, çocuk parkı oyuncaklarını ben göndereceğim" dedi.

IŞIN KARACA'DAN DESTEK GELDİ

Cenk Eren'e bir destek de Işın karca'dan geldi. Karaca, Eren'in paylaşımına "Yarısı bizden" diyerek destek verdi.

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