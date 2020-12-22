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Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden Covid-19 aşısı oldu

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Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden Covid-19 aşısı oldu
Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden Covid-19 aşısı oldu

Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden, BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşısını vuruldu.

Biden, aşıyı olduktan sonra sağlık çalışanlarına teşekkür etti, onların birer ‘kahraman’ olduğunu söyledi ve “Bunu insanların aşılar hazır olduğunda, hazırlıklı olmaları gerektiğini göstermek için yapıyorum. Endişelenecek bir şey yok” dedi. Seçilmiş başkanın eşi Jill Biden da günün erken saatlerinde aşı olmuştu.

Bunun yanında Biden, aşının dağıtımının zaman alacağını, insanların uzmanları dinlemeleri ve mümkünse tatiller için seyahat etmemeleri gerektiğini de belirtti.

Yüksek risk grubunda bulunan 78 yaşındaki seçilmiş başkan, 20 Ocak’ta göreve başladığı zaman, 315 binden fazla Amerikalı’nın hayatını kaybetmesine sebep olan, 17.5 milyondan fazlasını da enfekte eden Covid-19 ile olan mücadeleyi en büyük önceliği yapacağını söylemişti.

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