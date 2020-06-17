“Seçim 16 Ağustos ta olabilir “

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı BRT’de gündemi değerlendiriyor. Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik konuşan Akıncı, Ekim’de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminin en erken zamana çekilesi için parti başkanlarına çağrı yapacağını duyurdu.
Cuma günü parti başkanlarını görüşmeye çağıracağını belirten Akıncı toplantıda seçimlerin mümkün olan en erken tarihte yapılmasını gündeme getireceğini vurguladı.
Akıncı, meclisin Haziran sonuna kadar karar üretmesi durumunda, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun 16 Ağustos'ta, ikinci tur olması durumunda ise 23 Ağustos'ta yapılabileceğini kaydetti.
26 Nisan'da yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçimi, korona virüs salgını nedeniyle 11 Ekim'e ertelenmişti.
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