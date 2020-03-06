SEÇİM 2020: "Çözüm perspektifimizden asla vazgeçmeyeceğiz"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, Yakın Doğu İlkokulu’nu, Yakın Doğu Koleji’ni, Yakın Doğu Okul Öncesi Okulu’nu, Alasya İlkokulu’nu, Çanakkale Ortaokulu’nu ve Canbulat Ortaokulu’nu ziyaret etti. Ziyaretlerinde konuşan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının artık daha aktif olmak zorunda olduğunu söyledi.

Erhürman: “Önceliğimiz Kıbrıs sorununun bir an önce kapsamlı çözüme ulaştırılmasıdır”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs’ın kuzeyindeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından bir 5’li konferans olacağını hatırlatarak, önceliklerin Kıbrıs sorunun çözümü olacağını belirtti.

Erhürman; “Cumhurbaşkanlığı makamı artık çok daha aktif olmak zorundadır. Önceliğimiz Kıbrıs Sorununun bir an önce kapsamlı çözüme ulaştırılmasıdır. Bunun için de elimizden gelen her türlü çabayı, ortaya koyacağız. Geçmişte bazı konularda yanlışlar yapıldığını düşünüyoruz, o yanlışları yapmadan, o yanlışlardan dersler çıkartarak bu dönemde bu çözümü sonuna kadar zorlayacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimi biter bitmez, bir 5’li konferans gündeme gelecek, o 5’li konferansa hazırlıklı gideceğiz. Biz taraflar o masada ne yapacak bileceğiz ve oraya öyle gideceğiz. Anastasiadis’in siyasi eşitlik gibi daha önceden onlarca kez konuşulmuş bir konuyu öne sürerek o masadan kalkmak gibi niyeti var mı yok mu, onu bileceğiz ve öyle gideceğiz. Neden? Çünkü biz artık bu konferanstan, çözümün kapısını aralayarak çıkmak istiyoruz. O yüzden çok ciddi bir hazırlık evresine ihtiyacımız var. Önümüzde bir fırsat var. Güney Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıslı Rumlar da çok iyi biliyorlar ki adadan çıkan hidrokarbonun, güvenli ve verimli biçimde kullanılmasının yolu, bu adada barışı, çözümü sağlamaktır” dedi.

“Çözüme doğru hazırlanarak yürümeliyiz”

Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesinin olduğuna işaret eden Tufan Erhürman, çözüme ulaşma çabalarının devam edeceğini ifade etti. Erhürman; “Bizim her türlü çözüm çabamıza, çözüm irademizin çok net bir şekilde ortada olmasına, barışı inşa çabamızın aralıksız bir şekilde devam etmesine rağmen yine arzu ettiğimiz çözüme ulaşamazsak, ulaşana kadarki dönemde temel hedefimiz hem çözüme hazırlanmak hem de çözüme kadar kendi ayaklarımız üzerinde durmak ki hiç kimsenin önünde biat eden pozisyonda bırakılmayalım. Çözüme doğru hazırlanarak yürüyelim. Burada o döneme kadar da biz kendi kendimizi yönetelim. Bu adada sorunların önemli ölçüde çözülmesinin yolu kapsamlı çözüme ulaşmaktır. Bizim irademiz dışında, oraya ulaşamadıysak Sarayönü’nde oturup da beklemeyeceğiz. Bizim proaktif bir dış politika izlememiz lazım. Turizmin ve yükseköğretimin önünü biraz daha açabilmek için. Sporcularımızın uluslararası müsabakalara katılmasını sağlayabilmek için. Yüzlerce yıldır ürettiğimiz hellimin tescilini yapıp da paketlerin üzerinde hellim yazamama riskinden kurtulmak için. Dünyada biz de varız diyebilmek ve kendi ayaklarımız üzerinde durabilmemiz için. Yollarımızı, hastanelerimizi, okullarımızı hiç kimseye ihtiyaç duymadan yapabilmek için” ifadelerini kullandı.

“Coronavirüs mazeret gösterilerek kapılar kapatılıyor, AB ve BM buna göz yumuyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Cumhurbaşkanı adayı Erhürman, Kıbrıs Rum liderliğinin aldığı bir kararla geçtiğimiz hafta itibariyle 4 geçiş noktasını kapatması konusunda da açıklamalar yaptı. Erhürman, Coronavirüs hastalığının mazeret gösterilerek geçişlerin durdurulduğunu AB ve BM’nin de buna göz yumduğunu ifade etti. Tufan Erhürman; “Öyle bir devlette yaşıyoruz ki KKTC, Türkiye dışında kimse tarafından tanınmadığı için bizim kurmamız gereken dış ilişkileri kurabilecek tek makam Cumhurbaşkanlığı’dır. AB, BM, İngiltere, Amerika ile bu ilişkileri kurabilecek tek makamımız Cumhurbaşkanlığı makamıdır. O yüzden buna ihtiyaç duyuyoruz. Nasıl oluyor da biz çözüm için bu kadar çaba sarf ettikten sonra, Coronavirüs mazeret gösterilerek, kapılar kapatılıyor ve BM ile AB buna göz yumuyor? Bunu içimiz kaldırmıyor. Cumhurbaşkanlığı makamını çok daha aktif kullanmamız lazım” dedi.

“Yapmamız gereken projeleri hayata geçiremiyoruz”

Tufan Erhürman son olarak, Cumhrubaşkanlığı makamının iç konularda daha aktif olması gerektiğini savunarak; Cumhurbaşkanı da bu 5 yıllık döneminde, içerideki olaylarla da ilgilenmek zorundadır” dedi. Erhürman; “15 aylık, 10 aylık hükümet dönemlerinde, bu ülkede turizm politikası uygulayamayız. Bu ülkede eğitim politikası, sağlık politikası, spor politikası 10 ayda, 12 ayda olmaz. Biri gelir bir şey yapmaya başlar, sonra diğeri gelir sıfırdan yapmaya çalışır. Yapmamız gereken programları, projeleri hayata geçiremiyoruz. Birbirimizle didişmekle vakit harcıyoruz. Cumhurbaşkanlığı’nın 5 yıllık istikrarlı, kesintisiz, koalisyon ortaksız, erken seçimsiz bir dönemi vardır. Cumhurbaşkanı da bu 5 yıllık döneminde, içerideki olaylarla da ilgilenmek zorundadır. Liderlik yapmak zorundadır. Bunun için de yeterli anayasal yetkisi vardır” şeklinde konuştu.