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Seçim 2022: İskele'de Doktor adaylar revaçta

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25 Aralık tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere doğru siyasal partilerde hareketlilik devam ediyor. UBP ve CTP hemen hemen her yerde adaylarını belirlemiş durumda.
Seçim 2022: İskele'de Doktor adaylar revaçta

25 Aralık tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere doğru siyasal partilerde hareketlilik devam ediyor. UBP ve CTP hemen hemen her yerde adaylarını belirlemiş durumda.

DETAY ÖZEL HABER

Diğer yandan HP ve TDP'nin bir çok bölgede bağımsız adayları desteklemesi bekleniyor.

 

İSKELE'DE DOKTOR ADAYALAR REVAÇTA

İskele İlçesi yeni geçen Belediyeler yasası sonrasında 25 Aralık'ta 3 Belediye Başkanı seçecek. Buna göre İskele, Mehmetçik-Büyükkonuk, Yenierenköy-Dipkarpaz Bedlediyeleri için seçim yapılacak. 

İskele'de Doktor Mehmet Şenol mevcut başkan Hasan Sadıkoğlu'na karşı bağımsız aday olurken, Mehmetçik-Büyükkonuk'ta mevcut Başkan Cemil Sarıçizmeli'ye karşı da bir Doktor aday oldu. Dr. Fatma Çimen Tuğlu UBP tarafından aday gösterildi.

Diğer yandan UBP Yenierenköy-Dipkarpaz Belediye Başkanlığı için eski milletvekili ve eski bakan Dr. Hamit Bakırcı'yı aday gösterdi. 

 

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