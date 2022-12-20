Seçim anketine göre Mavroyannis yükselişte!

Güney Kıbrıs’ta ilk turu 5, ikinci turu ise 12 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri konusunda anketler devam ederken, bugün yayımlanan bir ankete göre Andreas Mavroyannis yükseliş kaydetti.

Politis gazetesi, “Sigma” televizyon kanalı tarafından gerçekleştirilen ve bin 80 kişinin katıldığı anketin sonuçlarına göre bağımsız aday olarak seçimlere katılan Nikos Hristodulidis’in birinciliğinin sürdüğünü, AKEL destekli Andreas Mavroyannis’in ise oy oranını arttırarak ikinciliğe yaklaştığını yazdı.



Ankete katılanların yüzde 30,8’i Nikos Hristodulidis, 20,8’i Averof Neofitu, 20,6’sı Andreas Mavroyannis’i destekleyeceklerini belirtirken, diğer adaylardan Hristos Hristu yüzde 5,7, Ahilleas Dimitriadis 4,1, Yorgos Kolokasidis 2,1, Kostas Hristofidis 1,3, diğer adaylar ise toplamda yüzde 1,9 oy aldı.

Ankete katılanların yüzde 5,3’ü henüz karar vermediğini, yüzde 3,8’i ise oy kullanmayacağını belirtirken geriye kalan katılımcılar yanıtlamak istemediğini veya boş oy atacağını söylemekle yetindiler.

Haberde, Mavroyannis’in Ekim ayında gerçekleştirilen ankette yüzde 17,3 oranında oy aldığını, şimdiki ankette ise yüzde 3,3 artış kaydettiğinin görüldüğü vurgulandı.