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Seçim Anketlerinde DİSİ Önde

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Güney Kıbrıs’ta 30 Mayıs’ta yapılacak genel seçime yönelik anketlerde DİSİ’nin birinciliğini koruduğu bildirildi.
Seçim Anketlerinde DİSİ Önde

Güney Kıbrıs’ta 30 Mayıs’ta yapılacak genel seçime yönelik anketlerde DİSİ’nin birinciliğini koruduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Sigma’nın dün yayımladığı yeni ankete göre DİSİ’nin yüzde 25,7’lik oy oranıyla birinci parti olduğunu ve DİSİ’yi yüzde 23,4 ile AKEL, yüzde 13 ile DİKO, yüzde 6,8 ile Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM), yüzde 5,7 ile EDEK, yüzde 5,4 ile Ekologlar-Vatandaşlar İnisiyatifi, yüzde 3,5 ile Demokratik Cephe (DİPA), yüzde 3,4 ile “Nesil Değişimi”, yüzde 2,5 ile KEKK, yüzde 1,5 ile Dayanışma Hareketi ve aynı oy oranıyla Hayvan Partisi, yüzde 1,4 ile “Mağusa” ve yüzde 0,9 ile “Uyanış 2020”nin izlediğini yazdı.

Gazete, anketin 10-14 Mayıs tarihleri arasında “LS Prime Market Research&Consulting Ltd” adlı şirket tarafından Sigma hesabına, Güney Kıbrıs genelinde 1273 kişiyle rastgele telefon görüşmeleriyle yapıldığını kaydetti.

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