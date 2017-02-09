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"Seçim çağrısı yaptım, muhalefetten ses çıkmadı"

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"Seçim çağrısı yaptım, muhalefetten ses çıkmadı"
Başbakan Hüseyin Özgürgün, maaşlara iyi artışlar yapıldığına işaret ederek önümüzdeki 6 ayda gerektiği kadar artışın yeniden yapılacağını açıkladı.

Başbakan Özgürgün, özel bir televizyon kanalında iç gelişmeleri değerlendirdi. Başbakan Özgürgün “Protokolle ilgili bir sıkıntı yok. Sayın Tuğrul Türkeş ile konuştuk bir sorun yok, hafta sonu buraya gelecek yine istişare edeceğiz” diye konuştu.

Bir soru üzerine koalisyon Hükümetlerinde uzlaşmanın ve dengenin önemli olduğunu anlatan Özgürgün, “Bir seçim, değişen yeni yasayı da düşünürsek oldukça maliyetli. Hem ekonomiye, hem de hizmete iki üç katı maliyeti olacak. Ben Maliye Bakanı ve Yüksek Mahkeme Başkanı ile bir toplantı yapacağım. Bir seçime gidersek koşulları nasıl sağlayacağız? Seçim artık ciddi bir mali külfet. Bunları düşünerek bu hükümeti hizmet verme noktasında ne kadar ileri götürebiliriz onu düşünüyoruz. Ben en zorlandığım dönemi yaşıyorum diyebilirim.” dedi.

Normal şartlarda da seçime çok bir zaman olmadığını 2018 Temmuz ayında genel seçim yapılacağını ancak seçimlerin de 2018 Haziran ayında olacağını anımsatan Özgürgün, “Dolayısıyla iki seçim beraber olmaz, 20 gün arayla da seçim olmaz. Genel seçimlerin daha önce yapılması gerek. Seçimin çok da bir zamanı yok. Maksimum 9- 10 ay içinde bir seçim kaçınılmaz. Ben seçim çağrısı yaptım. Ama muhalefetten ses çıkmadı. Seçimden korktuğum veya kaçtığım yok. Ortaya bir tarih koysunlar anlaşalım. “ dedi.

Özgürgün, maaşlara iyi artışlar yapıldığına da işaret ederek önümüzdeki 6 ayda gerektiği kadar artışın yeniden yapılacağını söyledi.

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