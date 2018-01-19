Seçim dönemi atıp tutanlar şimdi nerede?

1962 yılında Limasol’da doğan bu yurttaşımıza yardım edecek bir devlet kurumu yok mu?

Gazimağusa’da eşi tarafından terk edilen ve kirada kaldığı evden de pazar gününe kadar çıkmak zorunda olan 6 çocuk annesi 56 yaşındaki Neriman Ünlü, soğuk kış günlerinde kalacak sıcak bir yuva arıyor. Gazimağusa’da, Gazi Baf Caddesi üzerinde, kirada kaldığı evden, pazar gününe kadar çıkmak zorunda olan aslen Limasollu 56 yaşındaki Neriman Ünlü, kendisine kalacak bir yer bulunmasını istiyor. 6 evlat sahibi olan ve ikinci eşi tarafından kısa süre önce terk edilen Neriman Ünlü, yapayalnız kaldığı dünyada, günlerdir, komşularının verdiği yemekle karnını doyuruyor.

Kısa süre sonra sokakta kalma riski bulunan Ünlü, kendisine yardım eli uzatılmasını talep ediyor. Neriman Ünlü, ne yemek, ne su, sadece kalacak sıcak bir yuva istediğini söylüyor.

"Gidecek yerim yok..."

Neriman Ünlü, 6 evlat sahibi olduğunu, ilk eşinin rahmetli olduğunu, ikinci eşinin de kendisini kısa süre önce terk ettiğini kaydetti.

İkinci eşinin kendisiyle evlendikten sonra KKTC vatandaşı olduğunu anlatan Ünlü, eşinin, 7 Ocak günü, oy kullandıktan sonra kendisine “ ben gidiyorum. Sen artık başının çaresine bak” diyerek evden ayrıldığını iddia etti.

Neriman Ünlü, evlatlarının da kendisine beklediği ilgiyi göstermediğini öne sürerken, tek başına hayatını zor şartlarda sürmeye çalıştığını dile getirdi.

Herhangi bir yerden maaş almadığını, cebinde tek kuruş parası bulunmadığını ifade eden Ünlü, karnını komşularının yardımıyla doyurduğunu söyledi.

Neriman Ünlü, aylık 450 TL kirayla kaldığı evi boşlatması için kendisine pazar güne kadar süre verildiğini kaydetti.

Gidecek herhangi bir yeri olmadığını, kış kıyamet gününde sokakta kalacağını gözyaşlarıyla anlatan Ünlü, ne yapacağını bilmediğini ifade etti.

Neriman Ünlü, “Hayırsever insanlarımız bana yardım elini uzatsın. Kalacak sıcak bir yer istiyorum. Bu dünyada yalnız başıma kaldım. Kış kıyamet günü ne yaparım bilemiyorum. Şeker ve tansiyon hastasıyım. Ne yiyeceğim yemek, ne de içeceğim suyum var” dedi.

(kıbrıs)