Seçim günü Bodrum'a kar yağacak

YSK'nın İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine karar vermesiyle erken rezervasyonla tatil planı yapan vatandaşlar, tarih erteleme ve iptallere başladı.
YSK'nın İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine karar vermesiyle erken rezervasyonla tatil planı yapan vatandaşlar, tarih erteleme ve iptallere başladı.
Bodrum belediyesi konuya dair ''Bodruma kar yağacak ''tweeti attı
İstanbullular için önemli uyarı!#herşeyçokgüzelolacak pic.twitter.com/q7qNlNz5IT— Bodrum Belediyesi (@BodrumBel) 7 Mayıs 2019
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