  • BIST 3.281,61
  • Altın 972.941
  • Dolar 18.4046
  • Euro 17.8443
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAGünde bir avuç ceviz diyabet ve kalp hastalığı riskini düşürüyor

Seçim kampanyasını finanse etmek için çıplak fotoğraflarını satışa çıkardı

» »
44 yaşındaki Perulu politikacı Tess Garcia, yerel seçimler için adaylığını açıkladı. Garcia'nın seçim kampanyasını finanse etmek için seçtiği yöntem ise gündem oldu.
Seçim kampanyasını finanse etmek için çıplak fotoğraflarını satışa çıkardı

Peru’da La Banda de Shilcayo ilçe belediyesinin ilk meclis üyesi olarak çalışan 44 yaşındaki Tess Garcia, bu kez Union Regional hareketinin de desteğiyle yeniden seçilebilmek için harekete geçti.

Perulu politikacı, seçim kampanyasını finanse etmek için ilginç bir yöntem seçti ve OnlyFans hesabından seksi fotoğraflarını satışa çıkardı. Yerel basına konuşan Garcia, “Her zamanki politikadan bıktım ve bir girişimci olarak değişikliği hak ettiğimizi düşünerek böyle bir yol seçtim.” dedi. Garcia, corona virüsü pandemisinden bu yana OnlyFans hesabı bulunduğunu belirtirken, “Bu sayede kısa sürede dikkatleri üzerime çekmeyi başardım” dedi.

Seçim kampanyası için parayı OnlyFans’tan kazanan Garcia’nın fotoğraflarına aylık erişimin bir kişi için 20 dolar (yaklaşık 370 TL) olduğu açıklanırken, buradan toplam gelirini ise net olarak paylaşmadı.

ÜLKEDE GÜNDEM OLDU

Garcia ve Union Regional kampanyalarının ciddi olduğunu belirtirken, değişik önerileri hayata geçirmenin tam zamanı olduğunu söyledi. Garcia, seçimleri kazanmak istediğini belirtirken, “Bütün komşularımın yaşam kalitesini arttıracak güzel projeler planlıyorum” dedi.

TikTok viral: ¿Quién es Tess García Santa María, la postulante a regidora en Tarapoto que busca votos en OnlyFans? | LOL La República

Garcia, başkent Peru’ya nazaran yaşadığı bölgeyi ‘taşra’ olarak tanımlarken, ‘Lima’dan birçok kızın OnlyFans hesabı olduğunu gördüm. Buradan böyle cesur kişilerin çıkabildiğini herkese göstermek istedim.” dedi.

Garcia’nın bu çıkışı ülkede 1995 yılında sol kalçasında seçmenlerin oy pusulasının hangi bölümünü işaretlemesini istediğini belirten 13 numaralı dövmeyi gösterdikten sonra ülkenin din adamları tarafından kınanan eski kongre üyesi Susy Diaz ile karşılaştırıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Biden: Putin köşeye sıkıştı17 Eylül 2022 Cumartesi 15:51
  • ABD 2023 mali yılı için Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı17 Eylül 2022 Cumartesi 10:21
  • Trump, adaylığının engellenmesi durumunda ‘büyük problem’ yaşanacağını söyledi16 Eylül 2022 Cuma 21:47
  • ABD'de işçilerinin greve hazırlandığı demir yolu şirketleri ile geçici anlaşmaya varıldı15 Eylül 2022 Perşembe 18:35
  • ABD'de, fiyatların artmasına neden olduğu gerekçesiyle Amazon'a dava açıldı15 Eylül 2022 Perşembe 08:50
  • ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı13 Eylül 2022 Salı 17:42
  • ABD'nin Texas eyaletinden fırlatılan Blue Origin'e ait uzay aracı başarısız oldu13 Eylül 2022 Salı 13:37
  • ABD’nin elindeki UFO videolarını yayınlamama kararı tepki çekiyor12 Eylül 2022 Pazartesi 23:11
  • Bilim insanları ortaya çıkardı: Bu tam olarak cinayet!12 Eylül 2022 Pazartesi 11:43
  • California'nın kuzeyindeki orman yangınında 11 binden fazla kişi tahliye edildi12 Eylül 2022 Pazartesi 09:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti