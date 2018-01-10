Seçim mi ‘Ali Cengiz‘ oyunları mı?

Seçim heyecanı bitti. Şimdi kim kazanacak ve kim kaybedecek heyecanı başladı. Tabi buda bittikten sonra artık seçim masraflarının getirdiği zamların anamıza döplek, babamıza tambura çaldırtırken başlayacak olan ‘Geçim ‘ heyecanı başlayacak.

Bu kolumu kökünden keserim ama bunlara oy vermem. Bizi yüksek sürünme modundan alçak sürünme moduna geçirenUBP’ye zıkkımın kökünü bile vermem. Onlar önce başkanlarının bankalardaki parasının hesabını versin diyenler gitti ve UBP’ye oy vererek onu yeniden seçti.

Tabi tüm yaşananlara rağmen UBP’nin böylesi bir oy ile seçimi kazanması sonrasında, partinin seçim manifestosunu yönetenleri kutlamak gerek. Şimdi Evkafın su meselesine gelirsek, seçimlerde dahi bir birine madik atmaya çalışan, listeler ile bir birini kesenUBP’ye dönersek, bunun büyük bir başarı olduğunu kabul etmemiz gerekir.

Seçimde UBP içerisinde özel ittifak kurduğu söylenen Menteş Gündüz, Aytaç Çaluda, Ali Pilli, hazırladıkları listelerinde ismini çizdiği Kemal Dürüst’ü önce Meclis dışına, sonrada hastane yoğun bakım servisine gönderdi. Tabi bizim Minik Kuşlar boş durmadı ve verdikleri bilgide bu operasyona Faiz Sucuoğlu ile Nazım Çavuşoğlu’nun da destek verdiğini belirtti. Kemal Dürüst’ün hastaneye gönderilmesini yalnız bu arkadaşlar mı sağladı dersek eksik bilgi vermiş oluruz. Bu operasyona Eroğlu’nun da büyük destek verdiği kısacası el birliği ile Dürüst’ün defterini dürdükleri söyleniyor.

Eroğlu’nun ayrıca, kızı Resmiye Canaltay’ı Meclise sokma uğraşı devam ederken, eski dünür Ahmet Kaşif’in de defterini dürme işini yönettiği söyleniyor. Ancak Eroğlu ağacının dallarında daha önce yaprak olmaya çalışan Kaşif, zorlama çabalarına rağmen Meclis aşkının yürümediğini geçte olsa fark etti. Ve defterinin dürüldüğünü oyların sayılmasından sonra anladı.

Bunun dışında pişman olduğum şeylerden biri yanlış insanlara yaptığım doğrulardır düşüncesinde olanLapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy, bölgesinde dağıttığı listede Kutlu Evren’in isminin üzerini çizdi.Ancak oluşturduğu baraj setinin yeterli büyüklükte olmadığını ve Evren’i barajda boğamadığını gördü. Sonuçta Kutlu Evren, barajda boğulmayı bırakın Namsoy’a ilk sıralara yerleşme ile de bir başka baharda hesaplaşırız mesajı gönderdi.

İskele Bölgesinde, bir veya birkaç gönülde bir çiçek olma yerine birçok gönülde buket olan Önder Sennaroğlu, Pandora’nın kutusundan elini kolunu sallayarak çıktı.Bölgesinde sevilen ve oluşturduğu çekim gücü nedeniyle bölgeden kendisi dışından iki kişinin de çıkmasına neden olan Önder Sennaroğlu’nun ismi şimdilerde Meclis Başkanı olarak geçiyor. Vallahi deneyimi, duruşu ve ağırlığı ile Önder Sennaroğlu, o koltuğu doldurur diye düşünenlerdenim.

Birde o koltukları dolduracaklarına inandığım 9 kadın Milletvekilimiz olduğunu düşünüyorum. Bu seçimde yaşananlardan dolayı midem çok bulandı. Ancak Mecliste 4 kadın Milletvekilimizin sayılarını 9’a yükselmesi inanın mide bulantıma ilaç gibi geldi. Para ile oy satın alınmasının yanısıragolifa gibi dağıtılan listeler sonrasında dökülen seçim prestijine 9 kadın Milletvekili mide kramplarınaAlkaSelzer oldu.

Tabi ortaya çıkan tablo hiçte iç açıcısı değil. Hükümeti oluşturacak muhtemel partilerin liderlerinin oluşan tabloya bakarken sanırım gözyaşları sellere destek olacak ve hükümeti kurma çalışmalarını sular altında bırakacak.

Peki, CTP ve HP’nin kapıyı bırakın açmayı gındırık bile bırakmaması sonrasında hükümet nasıl kurulur veya kurulmazsa ne olur diye soranlara UBP, TDP ve DP üçlü bir koalisyon kurar derim. O olmazsa pek garantili olmasada UBP, DP ve YDP hükümeti kurabilir. Bu hükümet modeli 26 olacağı için sanırım pek aman aman sağlıklı olmayacak. Geriye ne kalır derseniz onu da erken seçim diyerek geçelim.

Hatta onun bile pazarlıklarının şimdiden yapıldığı öne sürülüyor. Bizim Minik Kuşlar, UBP Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün,YDP’den Milletvekili seçilen Bertan Zaroğlu’na transfer teklifi götürdüğünü söylüyor. Zaroğlu’na bize katılırsan İçişleri Bakanlığını sana veririm dediği, Bertan Zaroğlu’nun ise Maliye Bakanlığını istediği öne sürülüyor. Tabi yasa transferi gerçekleştirme olanağı tanımadığı için sanırım eski model yani bağımsız olarak destek vermesi sağlanacak. Sonrasında da erken seçimde 3 sıradan listeye konarak seçilmesinin sağlanacağına vurgu yapılıyor. Atma diyenlere Cuma günü yayınladığım ve yüzde doksan beş oranında tutan kazanacaklar listesini hatırlatırım. O kazanacaklar listesine de önce atma diyenler şimdi bravo dediklerini ilave etmek isterim.

Neyse hükümet kurulmazsa veya kurulamazsa sanırım Cumhurbaşkanı hükümeti kurması için bir parti başkanını veya birisini görevlendirebilir. O görevlendirilen kişi seçime kadar oluşturacağı kabine ile seçime kadar ülkeyi götürür. Seçimden sonra da kurulacak hükümete devreder.

Yalnız bir başka hususu daha hatırlatmak isterim. Bu durum ülkeyi Başkanlık sistemine götürür. Türkiye de sanırım başkanlık sistemini ister. Ne demek istediğimi anlamayanlar Burhan Kuzu’nun başkanlık ile ilgili twitine baksın ve ne demek istediğimi anlasın derim.