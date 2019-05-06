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Seçim neden iptal oldu ? İşte gerekçeler

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İşte YSK'nin İstanbul seçimini iptal etmesinin gerekçesi
Seçim neden iptal oldu ? İşte gerekçeler

Yüksek Seçim Kurulu'nun günlerdir merakla beklenen İstanbul seçimleriyle ilgili kararı akşam saatlerinde açıklandı. CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, ilk bilgilere göre iptal kararının sandık kurullarının oluşumuna yönelik usulsüzlükler nedeniyle alındığını belirtti.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, YSK kararıyla ilgili aldığı ilk bilgileri canlı yayında paylaştı. Canova’nın edindiği ilk bilgiler ve izlenimleri şöyle:

“AK Parti, itirazlarda iki başlığa çok güveniyorlardı. İlk aşamada edindiğim bilgilere göre YSK da seçimin yenilenmesi kararını verirken, sandık kurullarının oluşumuna yönelik usulsüzlükleri ele aldı. Ve seçimin yenilenmesi kararını verdi.

AK Parti iddiası neydi? İstanbul’daki birçok sandık kurulunda; sandık kurulu başkan ve üyelerinin memurlar arasından belirlenmediği iddiasıydı. Kaymakamların hazırladığı listenin, büyük bir kısmının bu seçimde kullanılmadığı, dışarıdan memur olmayan; bankalardan veya özel sektörde çalışanlardan bazı isimlerin görevlendirildiği iddiası vardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı. 43 ismin FETÖ ile bağlantısı tespit edilmişti. AK Parti’nin iddiaları bu yöndeydi.

16 binin üzerinde sandıkta usulsüzlük tespit ettiği yönünde bilgi vardı. Sandıkların geneline bakıldığı zaman, oradan AK Parti veya CHP’nin daha fazla oy almış alması da değerlendirilmemelidir.”

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