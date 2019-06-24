Seçim sonrası AKP'den ilk mesajlar: Ciddi hata, Pelikancılar, yeni parti...

Birçok isim seçim kararının hatalı olduğunu belirtirken, kimi isimler 'Pelikan' grubunu hedef aldı, yeni parti iddiası tekrar tartışma konusu oldu. İşte AKP cephesinden gelen ilk değerlendirmeler...

AKP'nin 23 Haziran seçimlerinde CHP'nin 800 bin oy gerisinde kalmasının ardından ilk değerlendirmeler gelmeye başladı.

AKP cephesinden seçim sonrası gelen ilk açıklamalar ve yaşanan tartışmalar şöyle:

ERDOĞAN: 2023 HEDEFLERİMİZE YÜRÜYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul seçimi sonrası yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum" dedi.

Erdoğan, "Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz" ifadesini kullandı.

BİNALİ YILDIRIM: HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

"Bildiğiniz gibi YSK seçimin sonuçlarıyla ilgili yasağı kaldırmış bulunuyor. Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum" diyen Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu seçim kampanyası boyunca elinden gelen bütün gayreti gösteren bütün yakın arkadaşlarıma projelerimizi vaatlerimizi anlatma fırsatı veren İstanbul'umuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda büyük fedakarlık gösteren aileme de teşekkür ediyorum.

Ben bu sonuçların İstanbul'umuza İstanbul’un geleceğine hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu arkadaşımıza İstanbul’a güzel hizmetler yapmasını da temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda İstanbulluların yararına yapacağı her türlü işte de kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Bunun da bilinmesini istiyorum. Bir kez daha İstanbulluların verdiği kararın gelecek beş yıl için; kadınlarımız, çocuklarımız, bütün İstanbul’da yaşayan 15 milyon için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

ARINÇ: BAŞARILAR DİLERİM

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine getirilen Bülent Arınç, 23 Haziran seçimine ilişkin kısa bir açıklamada bulundu.

"Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik eder, İstanbulumuz için yapacağı hayırlı hizmetlerde başarılar dilerim" diyen Arınç, "Seçim bitmiş milli irade tecelli etmiştir. Sonucun İstanbulumuz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

AYDIN ÜNAL: SUSMA ZAMANI DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 yıl boyunca metin yazarlığını yapan ve iki dönem AKP'den milletvekili seçilen Aydın Ünal, seçim sonuçlarının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Yoo! Erken de değil, susma zamanı da değil artık" diyen Ünal, "31 Mart’ta hezimet yaşattılar, gereksiz yere seçim tekrarı yaptırdılar, kötü kampanyayla tekrar hezimete yol açtılar" ifadesini kullandı.

AKP içinden Berat Albayrak, Hilal Kaplan, Cemil Barlas, Cem Küçük gibi isimlerden oluştuğu ileri sürülen "Pelikancı" ekibi hedef alan Ünal, "Boğaz’a nazır yalılarında PELİKAN baronları 'nasıl da kemirdik' diye kadeh tokuşturuyor olmalı şu an!" dedi.

MUSTAFA YENEROĞLU: AHLAKİ ÜSTÜNLÜĞÜ KAYBETTİĞİMİZ İÇİN

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun seçimleri kazanmasının ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

“Ahlâkî üstünlüğü kaybettiğimiz için İstanbul'u kaybettik" diyen Yeneroğlu, "Samimî öz eleştiri yaparak yeniden ümit olabiliriz. Bunun için geçmişi ve mitleri bırakıp geleceğe ve gençlerin hayallerine bakmalı, rasyonalite, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve temel haklara odaklanmalıyız" ifadesini kullandı.

CEM KÜÇÜK: HEZİMET

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, AKP'nin 800 bin oy farkla kaybettiği İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Küçük, "Bu sonuç kabul edelim ki AK Parti için hezimettir" dedi.

TAYYAR: ŞİMDİ HESAP ZAMANI

AKP'li eski vekil Şamil Tayyar, Ekrem İmamoğlu'nun seçimi yeniden kazanmasının ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Tayyar, "Hayırlı uğurlu olsun. Sandıkta tecelli eden milli iradeye saygı duymak, demokratik olgunluktur. Seçim aslında 6 Mayıs’ta kaybedilmişti. Milletle inatlaşılmaması gerçeğini, 17 yıl sonra biz de öğrendik. Cumhurbaşkanımıza yanlış bilgi verenler için şimdi hesap zamanı" ifadesini kullandı.

ÖZDAĞ: YA YENİ HAL, YA YENİ HAL

AKP'den üç dönem Manisa Milletvekili seçilen ve partide Genel Başkan Yardımcılığı yapan Selçuk Özdağ, 23 Haziran seçimi sonrası yaptığı açıklamada "Bugünden itibaren siyasette kartlar yeniden karılacak ve yeni siyasi aktörler ortaya çıkacaktır. Bu seçimin en önemli sonuçlarından bir taneside budur' dedi. Özdağ, 'Ya YENİ HAL,ya YENİ HAL...." ifadesini kullandı.

ALİ KARAHASANOĞLU: CHP'YE KAZANDIRAN ALNI SECDELİLER

Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, "CHP’ye kazandıran 'alnı secdeli'ler, vebali de üstlendiler!" başlıklı yazısında, "Sözümüz, bizim mahalledekilere" derken, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi'ne tepki gösterdi.

Karahasanoğlu, "Şu dini grubun, bu dini grubun tepesindeki isimlere sesleniyorum.. Desteklediğiniz, oy verdiğiniz Ekrem İmamoğlu’nun icraatlarının vebalini üstlenmeye hazırsınız, değil mi?" ifadesini kullandı.

NAGEHAN ALÇI: SİYASET ERDOĞAN-İMAMOĞLU AKSİNE OTURACAK

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, seçime ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bundan böyle siyaset Tayyip Erdoğan-Ekrem İmamoğlu aksine oturacaktır. 31 Mart'taki tespitimi bugün herhalde herkes yapıyor: İmamoğlu 2023 için doğal bir cumhurbaşkanı adayı artık. Bu anlamda Muharrem İnce’yi de tamamen bitirdiğini söylemeliyiz" derken, "AK Parti’nin bu süreçte onlarca hatası sıralanabilir. Ama her şeyin en temeli seçim tekrarı konusundaki ısrar oldu. İstanbul seçimlerinin tekrarlanacağını, 31 Mart'ın ertesi günü ilk olarak dile getiren gazeteciyim. Bunu, partinin içindeki havaya bakarak öngörmüştüm ama o öngörüde bulunurken Türkiye’nin seçim yorgunu olduğunu ve yeniden sandığa gitmenin yanlış olacağını ifade etmiştim" ifadesini kullandı.

MEHMET BARLAS: GÜL'ÜN SÖZLERİ...

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, seçimlerin ardından kaleme aldığı yazısında, önümüzdeki 4 yılda seçim olmayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Seçim sandığı yorgunu bir toplum olarak, önümüzdeki dört yılda hiç oy kullanmayacağımızı bilmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Hepimizin ortak beklentisi bu son seçimle birlikte kamplaşmanın ve nefret noktasına varan farklılıkların son bulmaları değil mi?

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Tabii bir de iç siyasette beklenen gelişmeler var. HDP ve PKK'nın CHP payandalığını Öcalan'ı dinlemeye yeğ tutması bile başlı başına önemli bir gelişmenin işaretidir. Bir de AK Parti'nin eski büyüklerinin ne zaman neyapacakları da, bilinmezler arasında... Dünkü seçimde oyunu kullanan Abdullah Gül'ün söyledikleri, bu ismin ruh haletine ilişkin ipuçları veriyor muydu dersiniz? Gül'ün oyunu kullandıktan sonra söylediklerini hatırlayalım:

"-Oyumuzu attık, hayırlı neticeler neyse Türkiye için, memleket için o olsun. Bundan sonra önümüzde 4-4,5 yıllık bir dönem var. İnşallah her şey memleket için güzel olur, iyi olur. Umarım insanların beklentileri karşılanır. Ümit ederim memleketimizin ihtiyaçlarının karşılandığı bir dönem başlar"

NİHAL BENGİSU KARACA: CİDDİ BİR HATA...

"Cumhur İttifakı seçimleri tekrarlatma çabasına girdiği andan itibaren, yeniden kaybetmenin zeminini hazırlamıştı. Ciddi bir hataydı" diyen Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, "Rumlar, Pontus, Topal Osman zaten ‘enter’ tuşu yerine kullanılıyordu. Onlara Ordu Valisi, İsmail Küçükkaya, Otel the Marmara, hakaret davası sopası, Kürtler, Öcalan, mektup, Necirvan Barzani, Sisi, Mursi tuşları da eklenmişti; hepsi ve her şey yardıma çağrıldı. Yapılan temel bir hatayı arttıran çoğaltan ve son ana kadar karar verememiş olanların seçimlerini belirginleştiren tutum buydu" ifadesini kullandı.

SÜLEYMAN ÖZIŞIK: PARTİYE ZARAR VEREN İSİMLER BERTARAF EDİLMELİ

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, "İstanbul seçimlerinde, sadece büyükşehir oylarının iptal edilmesinin Ekrem İmamoğlu'nu mağdurmuş gibi göstereceğine, AK Parti'nin böylesine ucube bir iptal şekline ilk itiraz etmesi gereken parti olması gerektiğine iptal kararından önce dikkat çektim" derken, parti içinde tasfiye talep etti:

AK Parti'nin bundan böyle yeni bir yol ve yöntem denemesi gerekiyor. Partiye zarar veren isimlerin acil bir şekilde tespit edilip bertaraf edilmesi, şu veya bu nedenle haksız yere dışlanan isimlerin de partiye yeniden kazandırılması gerekiyor.

AK Parti çatısı altında bulunan herkesin bilmesi gereken şey ise şu:

İstanbul seçiminin iptalinden sonra nasıl kapı kapı dolaştıysanız, nasıl herkesi ikna etmek için yalvardıysanız, bundan sonra da aynısını yapmak zorundasınız. Ve bunu sadece seçimden seçime değil, her gün, her saat yapmalısınız.

Bu tür çalışmalardan uzak durulduğunda, yani milletten uzak durulduğunda bedelinin ne olduğunu sanırım hepiniz görüp yaşamışsınızdır.

Bu çalışmayı yapmayanların AK Parti içinde yer bulmaması gerektiğini umarım Cumhurbaşkanı Erdoğan da görmüştür.