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Seçim sonuçları: AKP kulislerinde neler konuşuluyor?

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AKP, Pazar günü yapılan yerel seçimlerden yine birinci parti çıktı ve en fazla belediye başkanlığı kazanan parti oldu.
Seçim sonuçları: AKP kulislerinde neler konuşuluyor?

AKP, Pazar günü yapılan yerel seçimlerden yine birinci parti çıktı ve en fazla belediye başkanlığı kazanan parti oldu. Ancak AKP'de, kesin olmayan sonuçlara göre Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu metropollerin ve Akdeniz şeridindeki kentlerin CHP'ye; genel seçimlerde partinin "kalesi" olarak nitelendirilen bazı illerin de, Cumhur İttifakI ortağı MHP'ye kaybedilmesinin nedenleri sorgulanıyor.

Parti içinde, aday tercihlerindeki hatalardan, teşkilatların yorgunluğuna, sandıklara yeterince sahip çıkılmadığından, yerel seçimlerde ittifak yapılmasının yanlışlığına kadar bir çok konuda özeleştiri yapılırken, HDP'nin aday çıkarmadığı batıda CHP'ye açık destek vermesinin büyükşehirlerin kaybedilmesinde önemli rol oynadığına dikkat çekiliyor.

AKP'de şimdi gözler, seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasının ardından, henüz başka açıklama yapmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da. Erdoğan'ın Ankara ve İstanbul'daki seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından, partinin yetkili kurullarını toplaması, yerel seçim sonuçlarının saha analizleri için görevlendirme yapması bekleniyor. Seçim sonuçlarına ilişkin saha analizlerinin ardından ise "değişim" için düğmeye basabileceğine dikkat çekiliyor.

İkinci metal yorgunluğu değişimi olabilir mi?

Erdoğan, seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasında, seçimde kaybedilen yerlerle ilgili eksikliği kendilerinde arayacaklarını belirtip, "Önümüzdeki dönem hem partimiz, hem de ülkemiz için hayırlıya doğru bir değişim dönemi olacaktır" mesajı vermişti.

AKP'de yerel seçim sonuçlarının özellikle büyükşehirlerde, 2017'deki başkanlık sistemine geçişi öngören anayasa değişikliği referandumuyla benzerlik gösterdiğine vurgu yapılıyor. Erdoğan, anayasa referandumundan sonra Ankara, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok büyükşehirde, "metal yorgunluğu" gerekçesiyle belediye başkanlarını istifa ettirmişti.

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