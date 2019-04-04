Seçim sonuçları - İstanbul'da oy sayımında son durum ne? sayım 17'de bitecek!

İstanbul'da ilçe seçim kurulları itirazlara ilişkin kararlarını bugün saat 17:00'ye kadar tamamlayacak. AKP YSK Temsilcisi Recep Özel, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın 19 bine düştüğünü söyledi.

İstanbul'da ilçe seçim kurulları itirazlara ilişkin kararlarını bugün saat 17:00'ye kadar tamamlayacak. AKP YSK Temsilcisi Recep Özel, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın 19 bine düştüğünü söyledi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "Her 5 sandıkta AKP lehine en fazla 1 oy çıkıyor, sonucun değişmesi mümkün değil" dedi.

BBC Türkçe'ye konuşan CHP'li iki kaynağın aktardığına göre İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde iki aday arasındaki fark TSİ 14:55 itibariyle 19 bin 651.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise "5 bin 857 sandıkta geçersiz oylar sayıldı, bunun bin 641 adetinin AK Parti lehine olduğu anlaşıldı" açıklamasında bulundu.

76 seçim kurulu çalışıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin itirazlar nedeniyle 39 ilçedeki 76 ilçe seçim kurulunda çalışmalar sürüyor.

9 ilçedeki 15 seçim kurulunda oyların yeniden sayılması işlemi tamamlandı.

18 ilçedeki 37 ilçe seçim kurulu ise oyların tekrar sayılması talebini reddetti.

11 ilçedeki 24 seçim kurulunda oy sayımı hala devam ediyor.

16 ilçe seçim kurulunda geçersiz oylar, 7 ilçe seçim kurulunda ise tüm oylar yeniden sayılıyor.

AKP ne diyor?

A Haber televizyonuna konuşan AKP YSK Temsilcisi Recep Özel, "İstanbul'da şu anda 19 bin oy farkı var, 29 binden düştü" dedi.

Özel, oyların tamamının sayılması halinde, Binali Yıldırım'ın seçimi kazanacağını öne sürdü.

Geçersiz oyların sayıldığı Fatih İlçe Seçim Kurulu'ndan ayrılan AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "Fatih'in sayımı bitti, itirazlarımız yine oldu. Bazı sandık kurulu başkanlarının kabul etmediklerine tekrar herhalde bakılacak" diye konuştu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise basın açıklamasında şunları kaydetti:

"Öncelikle maddi hataların düzeltilmesi için çalışmamızı yönlendirdik. İtirazlarımız sonuçlarında bir kısım ilçelerde geçersiz oyların sayımına bazı ilçelerde tamamının sayımına bazı ilçelerde de reddine karar verildi. Süreci devam ettiriyoruz.

1 Nisan'dan itibaren 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109. 5 bin 857 sandıkta geçersiz oylar sayıldı, bunun bin 641 adetinin AK Parti lehine olduğu anlaşıldı. Geçersiz oylardan 121 sandıkta 64 oy AK Parti hanesine kaydedildi. Tüm sandıklar sayılsa bile Ekrem İmamoğlu kazanacak diyorlar. Bu kadar oy düzeltildi daha düzelteceklerim var. Özgür Özel Bey endişeye kapılabilir."

CHP: 'Sonucun değişmesi mümkün değil'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "Her 5 sandıkta AKP lehine en fazla 1 oy çıkıyor, sonucun değişmesi mümkün değil" diye konuştu.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'a konuşan Özel, sandık sayım sonuçlarına ilişkin hesaplamalarını da şöyle açıkladı:

"Seçim kurulları, İstanbul'daki bütün sandıkların sayılmasına karar verse bile Binali Yıldırım'ın en fazla 6 bin oy alacağı görünüyor. Hesaplamalarımıza göre, tüm sandık sayım sonuçlarına göre bile İstanbul'u 13 bin farkla Ekrem İmamoğlu alıyor."

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun 4,171,390, Binali Yıldırım'ın 4,151,351 oya ulaştığını, İmamoğlu'nun hâlâ 20,039 oy farkla önde olduğunu duyurdu.

Geçersiz oy tartışması

Pazar günü yapılan yerel seçimlerin YSK tarafından açıklanan resmi olmayan sonuçlarına göre Millet İttifakı'nın CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, yarışı Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Binali Yıldırım'ın 24 bin 408 oy önünde tamamladı.

İstanbul'da AKP'nin itirazlarının temel gerekçesini "geçersiz oylar" oluşturuyor.

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak "seçim sonucunu etkileyecek 319 bin 578 geçersiz oy" tespit ettiklerini söylemişti.

CHP yetkilileri ise geçersiz oyların yeniden sayılmasının hukuki bir dayanağı olmadığını öne sürmüştü.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şunları söylemişti:

"Sandıkların kapandığı anda geçersiz oylar sayıldığında ıslak imza tutanaklarının altına geçersiz oylarla ilgili bir şerh düşülmesi lazım ki, geçersiz oyların yeniden sayılması için hukuki bir gerekçe oluşmuş olsun.

"Seçim günü sandıklar açıldığında bütün siyasi partilerin temsilcileri oradaydı, bir şerh yazılmadan bütün geçersiz oyların sayılması talebi tamamen mesnetsiz ve hiçbir hukuki gerekçeye dayandırılmayan bir yaklaşımdır. Eğer, herhangi bir sandıkta geçersiz oyların sayılması ile ilgili not düşüldüyse bunun sayılmasında sıkıntı yok. Ama tüm geçersiz oyların yeniden sayılmasının hiçbir gerekçesi ve hukuki dayanağı yoktur."