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Seçim Sonuçlarına İlişkin İtiraz Süreçleri Bugün Saat 17.00’de Sona Eriyor

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, 23 Ocak’ta yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi sonuçlarına itirazlarla ilgili yasal sürecin bugün saat 17.00’da sona ereceğini açıkladı.
Seçim Sonuçlarına İlişkin İtiraz Süreçleri Bugün Saat 17.00’de Sona Eriyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, 23 Ocak’ta yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi sonuçlarına itirazlarla ilgili yasal sürecin bugün saat 17.00’da sona ereceğini açıkladı.


Salı günü İlçe Seçim Kurullarına 26 itiraz yapıldığını, üç itirazın kısmen kabul edildiğini açıklayan YSK Başkanı Şefik, bu itirazlar dışında İlçe Seçim Kurularına yeni bir itiraz yapılmadığını söyledi. 


YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, İlçe Seçim Kurullarında değerlendirilen kısmen haklı bulunan üç itiraza ilişkin olarak, “Üç kısmen kabul edilen itiraz da seçim sonuçlarını etkileyecek boyutta değildir” ifadelerinde bulundu.  


Şefik, seçim sonuçlarına itirazlarla ilgili sürecin sona ereceği bugün saat 17.00’ye kadar farklı bir gelişme olmaması halinde yarın seçim sonuçlarının Resmi Gazete’de yayınlanacağını belirtti.


Narin Ferdi Şefik, 23 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçim sonuçlarının Resmi Gazete’de ilan edilmesinin ardından pazartesi günü milletvekili olan adaylara mazbatalarının verileceğini kaydetti. 


Şefik, seçimlerde görev alan herkese teşekkür etti.


MECLİS SONUÇLARIN RESMİ İLANIDAN SONRAKİ ONUNCU GÜN TOPLANACAK


Cumhuriyet Meclisi, seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonraki onuncu gün saat 10.00'da kendiliğinden toplanacak ve milletvekilleri and içerek göreve başlayacak. 


Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü uyarınca ilk toplantıya, Cumhuriyet Meclisi’nin en yaşlı üyesi olan UBP Milletvekili Ünal Üstel başkanlık edecek. Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilinceye kadar, Ünal Üstel Geçici Başkanlık görevini yürütecek. En genç iki milletvekili ise Divan Katipleri seçilinceye kadar, Geçici Katiplik görevini yürütecek.

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