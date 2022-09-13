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Seçim tarihi belirsiz ama Akansoy "CTP, yerel yönetimlere damga vuracak" dedi

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CTP Mahkemeye götürüp seçim tarihini düzenleyen yasayı iptal ettirmişti...
Seçim tarihi belirsiz ama Akansoy "CTP, yerel yönetimlere damga vuracak" dedi

Seçim tarihi belirsiz ama Akansoy "CTP, yerel yönetimlere damga vuracak" dedi. Bilindiği üzere CTP Mahkemeye götürüp seçim tarihini düzenleyen yasayı iptal ettirmişti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Genel Sekreteri Asım Akansoy, Kıbrıs Postası Web TV’de yayınlanan Canan Onurer’in sunduğu ‘Sabahın Haberleri’ programına konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Asım Akansoy, ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini belirterek, “Kurultayımızı tamamladık. Parti içerisinde belirli aralıklarla görev değişiklikleri, bayrak değişimi olur.” dedi.

 

“CTP DAHA GÜÇLÜ BİR SİYASET ORTAYA KOYABİLECEK”

Akansoy, CTP’nin yeni döneminde yeni MYK ile güçlü siyaset ortaya konulacağını belirterek, “Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve genel sekreterliği demokratik bir süreç ile belirledik.”

CTP’nin daha güçlü bir siyaset ortaya koyacağını ifade eden Akansoy, “Yeni MYK ile ve parti başkanıyla gündemi ele alacağız. CTP, kırsal ve yerel yönetimlerde belediyelerde damga vuracak.”

Her bireyin kendi duruşunun olduğunu ifade eden Akansoy, “Kişinin görüşleri ve partinin görüşleri harmanlanarak değerlendireceğiz.”

Ülkedeki demokrasinin büyük sorun olduğuna vurgu yapan Akansoy, “CTP’de son zamanlarda daha da yükseliş var. Daha da yükseleceğiz.”

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