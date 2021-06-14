Seçim tarihi: Mecliste Ad-Hoc komite için sunuş yapıldı

Meclis bugün 4 saat geç olarak saat 14'de toplanabildi.

Geçtiğimiz hafta AD-HOC komitenin kuruluşu, Anayasa’ya aykırılık gerekçesi ile muhalefet partileri tarafından mahkemeye verilmişti.

Muhalefetin itirazları Meclis Genel Kurulu'nda Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu tarafından okundu.

Muhalefet partileri itirazlarını yazılı bir şekilde de Başkanlık divanına sundu.

İlk sözü alan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Genel Kurulda “Gerekçe üretilebilir ama meclis yine açılma saati konusunda bir rekora imza attı bugün… Meclis yenilenmek durumundadır, bir an önce halkın huzuruna gitmek yerine uzatmaları oynuyor hükümet. Allah aşkına yasalar çiğneniyor. Burası çocuk oyuncağı mı mahalle mektebi mi? Yeter bu iç tüzüğe Anayasaya yaptığınız saygısızlık” diye konuştu.

İkinci konuşmayı HP Genel Başkanı Kudret Özersay aldı. Parlementer Demokrasi açısından azınlık hükümetinin bir güç zehirlenmesi yaşadığını belirtti.

Özersay belli ki başka yerden feyz alıyorsunuz.

Üçüncü olarak Ana Muhalefet partisi lideri Tufan Erhürman söz aldı.