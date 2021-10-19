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Seçim tarihini görüşüyorlar

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu Başkanlığında Meclis Danışma kurulu toplantısı başladı.
Seçim tarihini görüşüyorlar

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin istifasının ardından bugün Meclis Danışma Kurulu toplandı. Toplantıda, erken seçim tarihine ilişkin uzlaşı aranacak, Meclis'te öncelikli olarak görüşülecek yasa çalışmaları konuşulacak.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu Başkanlığında Meclis Danışma kurulu toplantısı başladı.

Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersan Saner’in yanı sıra, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Turizm ve Çevre Bakanı DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit katılıyor.

Toplantıda ayrıca partileri temsilen UBP’den Özdemir Berova , Sunat Atun, CTP’den Fazilet Özdenefe, HP’den Tolga Atakan da yer alıyor.

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