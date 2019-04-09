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Seçim tartışmaları dolar/TL'yi yükseltti

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Seçim tartışmaları dolar/TL'yi yükseltti
Seçim tartışmaları dolar/TL'yi yükseltti

 

Dolar/TL kuru akşam saatlerinde İstanbul'daki seçim belirsizliği nedeniyle 5.70'e yükseldi

Seçimlere yönelik belirsizlikler, S 400 konusundaki gelişmeler son dönemde TL üzerinde baskı yapıyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstanbul'daki seçimlerde usulsüzlükler yapıldığı” iddiasını dile getirmesinin ardından dolar/TL yüzde 1'in üzerinde artarak 5.72'ye kadar çıktı.

YSK bu sabah AKP'nin İstanbul'un 31 ilçede oyların yeniden sayılması talebini reddetti. Haberin ardından TL bu sabah kayıplarını telafi etti. Dolar/TL bugün en düşük 5.64'ü gördü. Kur seçimlere dair gelen haber akışıyla düşüşünü tersine çevirdi, akşam saatlerinde 5.70 sınırını aştı. Dolar/TL saat 22:00 itibariyle 5.69 seviyesinde seyrediyor.

Euro 6.38'den 6.42'ye, sepet kur 6.02'den 6.05'e yükseldi. 

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