Seçim tartışmaları dolar/TL'yi yükseltti

Dolar/TL kuru akşam saatlerinde İstanbul'daki seçim belirsizliği nedeniyle 5.70'e yükseldi
Seçimlere yönelik belirsizlikler, S 400 konusundaki gelişmeler son dönemde TL üzerinde baskı yapıyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstanbul'daki seçimlerde usulsüzlükler yapıldığı” iddiasını dile getirmesinin ardından dolar/TL yüzde 1'in üzerinde artarak 5.72'ye kadar çıktı.
YSK bu sabah AKP'nin İstanbul'un 31 ilçede oyların yeniden sayılması talebini reddetti. Haberin ardından TL bu sabah kayıplarını telafi etti. Dolar/TL bugün en düşük 5.64'ü gördü. Kur seçimlere dair gelen haber akışıyla düşüşünü tersine çevirdi, akşam saatlerinde 5.70 sınırını aştı. Dolar/TL saat 22:00 itibariyle 5.69 seviyesinde seyrediyor.
Euro 6.38'den 6.42'ye, sepet kur 6.02'den 6.05'e yükseldi.
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