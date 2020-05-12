Seçim Temmuz da olur mu?

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, cumhurbaşkanlığı seçiminin temmuz ayı içinde yapılmasını önererek, seçim bir yıl, bir buçuk yıl ertelense de hükümet edenlerin hep seçimi düşüneceğini ve arzu edilen icraatları ortaya koyamayacağını iddia etti.

Başsavcılık Müdaafa yaptı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Cumhuriyet Meclisi’nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görev süresini uzatması” konusunda Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) açtıkları davayla ilgili Başsavcılığın meclisi temsilen müdafaa yaptığını ve “meclisin aldığı kararda bir yanlışlık olmadığını” belirttiğini açıkladı.

Arıklı, davanın devam ettiğini ve bu konudaki kararı Anayasa Mahkemesi’nin vereceğini kaydetti. Haber Kıbrıs WEB TV’de “Markaj” programında Ali Baturay’ın sorunlarını cevaplandıran Erhan Arıklı, meclisin cumhurbaşkanının süresini uzatmasıyla ilgili Başsavcılığın, özet olarak “Anayasada bir boşluk vardı ve mücbir sebep nedeniyle bu boşluk meclis tarafından bir kararla dolduruldu. Anayasada bu konuda bir netlik olmadığı için meclisin yaptığı doğrudur” dediğini kaydetti.

“Biz iddiamızda ısrarlıyız”

YDP’nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görev süresinin tamamlanmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’nde açtığı dava için meclis adına Başsavcılık’ın müdafaasını hazırladığını belirten Erhan Arıklı, Başsavcılığın, “YDP’nin başvurusu Anayasa’ya aykırıdır ya da meclisin aldığı karar anayasaya uygundur” demediğini ama alınan kararda bir yanlışlık olmadığını söylediğini kaydetti. Cumhurbaşkanının görev süresinin meclis kararıyla uzatılmasının Anayasa’ya uygun olmadığıyla ilgili iddialarında ısrarlı olduklarını vurgulayan Erhan Arıklı şöyle konuştu: “Başsavcılık, ‘Anayasada bir boşluk vardı bu boşluk meclis tarafından bir kararla dolduruldu’ diyor. ‘Anayasada bu konuda bir netlik olmadığı için meclis mücbir sebeple yaptı ve doğrudur’ diyor. Ben de diyorum ki; ‘Cumhuriyet Meclisi’nin Anayasa’da görev ve yetkileri bellidir.’ Anayasa diyor ki; ‘Hiçbir kurum Anayasa’nın kendisine vermediği yetkiyi kullanamaz.’ Meclisin görev ve yetkileri arasında Anayasa’yı yorumlamak, Anayasa’daki bir boşluğu doldurmak var mı? Hayır yoktur. O zaman Cumhuriyet Meclisi, Anayasa’nın kendisine vermediği bir yetkiyi kullanıyor. Anayasa’nın ilgili maddesi; ‘Herhangi bir nedenle Cumhurbaşkanlığının boşalması halinde de o zaman Cumhuriyet Meclisi Başkanı oraya vekalet eder ama 45 gün içinde seçime götürür’ der. Ben de diyorum ki; ‘Neden o 45 günü 90 güne çıkarmıyorsunuz? Çünkü Cumhurbaşkanın görev süresi bitti.’ Sayın Mustafa Akıncı değil de bir başkası olsa yine aynı şeyi söyleyecektim. Cumhurbaşkanının görev süresi bitti ve sivil vatandaştır. Onun yerine Meclis Başkanı vekalet etmelidir. Meclis Başkanı da seçilmiş bir kişidir, görevi devam ediyor. Görevi bitmiş bir kişinin görevini meclis kararıyla uzatmak mı doğrudur yoksa seçilmiş kişinin görev süresi devam eden bir kişinin, vekalet süresini uzatmak mı? Bize göre ikincisi doğrudur ama bunun kararını Anayasa Mahkemesi verecek.”