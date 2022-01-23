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Seçim Ve Halk Oylaması Yasasına Aykırı Hareket

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Seçim Ve Halk Oylaması Yasasına Aykırı Hareket
Seçim Ve Halk Oylaması Yasasına Aykırı Hareket

23.01.2022 tarihinde, KKTC genelinde yapılan “Milletvekilliği Erken Genel Seçimi” nedeniyle oy verme işlemleri sırasında;

  • Toplam 7 kişinin oyunu kullandıktan sonra tasarrufunda bulunan cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çektiği,
  • Covid-19 testi pozitif olduğu halde oy kullanmak maksadıyla 3 kişinin sandık alanına geldiği,
  • 2 kişinin oy kullanma işlemi sırasında oy pusulasını yırttığı ve
  • Oy verme süresince alkollü içki satış ve servisi yapmanın yasak olduğu halde bir iş yerinin dört kişiye alkollü içki satışı yaptığı tespit edilmiştir.

Bahse konu tüm şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.  

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