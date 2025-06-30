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“Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi” ele alındı

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Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi bugün saat 09.45’te Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.
“Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi” ele alındı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi bugün saat 09.45’te Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Komite, gündeminde bulunan “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisini ivedi olarak ele aldı.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ile Hasan Taçoy yanı sıra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da katıldı.

Açıklamada, ilgili Yasa Önerisine ilişkin çalışmalara bir sonraki toplantıda devam edileceği belirtildi.

Yasa önerisi, UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun, UBP Grubu adına; YDP Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı ve DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar tarafından yapılmıştı.   

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