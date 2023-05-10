  • BIST 4.548,40
  • Altın 1285.862
  • Dolar 19.5359
  • Euro 21.495
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

“Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi”, Genel Kurula sevk edildi

» »
“Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi”, oybirliği ile onaylanarak Genel Kurula sevk edildi.
“Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi”, Genel Kurula sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, komite ilk olarak “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi (Öneri Sahibi: UBP Grubu adına Özdemir Berova ve CTP Grubu adına Erkut Şahali)”ni görüştü ve oybirliği ile onaylayarak Genel Kurula sevk etti.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi ardından “Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasa Önerisi (Öneri sahibi UBP Grubu adına Özdemir Berova, CTP Grubu adına Erkut Şahali, DP adına Hasan Tosunoğlu ve YDP adına Talip Atalay)”ni ele aldı ve genel görüşmesine başladı.

Komite anılan Yasa Önerisi üzerindeki görüşmelerine bir sonraki toplantılarında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Kamu Hizmeti Komisyonu, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Bağımsızlık Yolu (BY) ve Yeni Kıbrıs Partisi’nden temsilciler katılarak görüşlerini komiteye aktardı.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Toplantıya ayrıca Siyasal Partiler Değişiklik Yasa Önerisi’nin öneri sahiplerinden DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu katıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Devlet Piyangosu 500 Bin talihlisi Gönyeli’den!10 Mayıs 2023 Çarşamba 15:11
  • Maliye Bakanı Şan’dan ‘10-16 Mayıs Engelliler Haftası’ Mesajı10 Mayıs 2023 Çarşamba 14:58
  • “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi”, Genel Kurula sevk edildi10 Mayıs 2023 Çarşamba 14:51
  • KKTC’de toplu taşımanın yeniden yapılandırılması konusunda işbirliği protokolü10 Mayıs 2023 Çarşamba 14:35
  • "Sadece Kamu Malları Doğru Kullanılsın, Memleketin Bütçesine Yakın Bir Bütçe Daha Çıkar"10 Mayıs 2023 Çarşamba 14:19
  • İhmalkarlık Sonucu Yangın Çıktı10 Mayıs 2023 Çarşamba 14:11
  • Loizidis: Maraş’taki Kıbrıslı Rum mallarının satışı için ileri sürülen anlaşmalar var10 Mayıs 2023 Çarşamba 14:08
  • İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket10 Mayıs 2023 Çarşamba 14:05
  • Üstel: 50 engelli istihdam edilecek10 Mayıs 2023 Çarşamba 14:00
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu10 Mayıs 2023 Çarşamba 13:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti