Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi halkın bilgisine getirildi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grubu adına Grup Başkan Vekili Özdemir Berova ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grubu adına Grup Başkan Vekili Erkut Şahali’nin birlikte sunmuş oldukları Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi (Y.Ö.No:29/2/2023) Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğünün 85’inci maddesi gereğince Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu

Gerçek ve tüzel kişiler, doğrudan doğruya yasa önerisinin içeriği ile ilgili olmak koşuluyla, görüş ve önerilerini 7 gün içinde Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunabilecek.

Öneriyle, Seçim ve Halkoylaması Yasasının ilgili madesinde seçim yasakları süresince Kamu Hizmeti Komisyonunun yetkisi dahilindeki sınavların yapılmasının ertelenmesini emrettiği belirtilerek, yasa değişiklik önerisinin KHK’nın daha önceden takvime bağladığı sınavların seçim yasakları döneminde yapılabilmesine olanak sağlamak hedefleniyor.

Yasa önerisinin yasalaşmasıyla birlikte KHK’nın sözlü sınavları dışındaki Yeterlilik ve Yabancı Dil (İngilizce) Sınavları ile diğer yazılı yarışma sınavları seçim yasaklarından çıkarılarak yapılması sağlamacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla belediyelerde çalışan sözleşmeli personelin sözleşmelerinin uzatılıp uzatılmayacağına ise Yüksek Seçim Kurulu karar verecek.