“Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi” kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, onaya sunuşlar kısmında Danışma Kurulu’nun bugünkü birleşime ilişkin kararı okundu.

Genel Kurul, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”, “Genel Tarım Sigortası Fonu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” ve “Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No:52/1/2022) üçüncü görüşmesinin ertelenmesi kararını oy birliği ile kabul etti.

Genel kurul, ardından “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisini” görüşmeye başladı. Öneri madde madde okunurken söz alan CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, komitede oy birliği ile kabul edilen öneri ile amacın; seçim yasaklarından devlet hizmetinin aksamadan devamı ve KHK’nın çalışmalarını engellemeden çalışmalarına olanak sağlamak olduğunu kaydetti.

Şahali, ancak yasada seçim yasaklarına işaret ederek, Meclis’ten 60 günlük yasakları iyi niyetle 30 güne indirdiklerini fakat “saf” olmadıklarını, yapılan istihdam ve yeni yurttaşları gördüklerini vurguladı.

Hükümete eleştirilerde bulunan ve seçim yasaklarına az bir süre kala yapılan istihdam ve yurttaşlıkların kabul edilemeyeceğini ifade eden Şahali, kabinenin de aslında bundan rahatsız olduğunu, “çıkan dumanlar” olduğunu, ancak bu yapılanların gereksiz olduğunu söyledi.

Şahali, seçim yasaklarının kısaltılması konusunda ortaklık yaptıkları hükümetle hareket ederken, bu konuya da bir açıklık getirilmesinin önemine değindi, “Bizim uyuduğumuzu sanmayın, esas uyuyan sizsiniz, ülkeyi yönetirken biraz sorumluluk hissedin” dedi.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de, “Uyuttuğumuzu sanmıyorum” diyerek, verilen vatandaşlıklarla ilgili sıkıntı varsa, yeni vatandaşların oy kullanamayacağına işaret etti.

Bunun üzerine Şahali’nin “yapılan şık değildir” diye yaptığı itiraza cevap veren Öztürkler, vatandaşlıkların tek tek Resmi Gazetede yayımlandığını, ancak hemen seçmen olamayacaklarını, işlemlerin seçimlerden sonra yapılacağını, amacın UBP’ye avantaj sağlamak olmadığını, mağduriyet yaşayan insanların mağduriyetini gidermek olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından yasa önerisinin bütünü oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.