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“Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı” Onaylanarak, Genel Kurul’a Sevk Edildi

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“Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı” Onaylanarak, Genel Kurul’a Sevk Edildi
“Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı” Onaylanarak, Genel Kurul’a Sevk Edildi

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı”nı onaylayarak, Genel Kurul’a sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün, UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Komite gündeminde bulunan, “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Komite ilk olarak, “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini tamamladı. Komite, tasarı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak, konuyla ilgili görüşlerini ifade etti.

Komite daha sonra, “Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve yasa tasarısını oy birliği ile onaylayarak, Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık ve Yüksek Seçim Kurulu’ndan yetkililer katıldı ve konu ile ilgili görüşlerini ifade etti.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, komite üyeleri UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu, Fırtına Karanfil ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı. Komite toplantısında ayrıca HP Milletvekili Ayşegül Baybars da yer aldı.

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