Seçim ve Halkoylaması Geçici Kurallar Yasası oy cokluğuyla onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat

10.40’ta toplandı.

Genel Kurul’da seçim takviminde değişiklikler içeren Seçim ve Halkoylaması Geçici Kurallar Yasası26

kabul, 10 red ve 1 çekimser oyla, oyçokluğu ile kabul edildi.

Genel Kurul’da ilk olarak okutulup onaya sunuş işlerine yer verildi.Bu bölümde Cumhuriyet Meclisi

Başkanlık Divanı’nın TBMM’de temaslarda bulunmak üzere Ankara ziyaretine ilişkin kararı okundu ve

oybirliği ile kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Cumhurbaşkanı’nca Bir

Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasası’nın Genel

Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oybirliği; İdari Kamu ve Sağlık İşleri

Komitesi’ninivedilikle görüşülen Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması

Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi ile

Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi ise

oyçokluğu ile kabul edildi.

Meclis İç Tüzüğü’nün 62. Maddesi uyarınca söz alan ve Barbaros Şansal’ın deport kararının

kaldırılmasına ilişkin konuşan Yeniden Doğuş Partisi milletvekili Erhan Arıklı, Şansal’ın adaya

girerken uyuşturucu ile yakalandığını, yasaya göre cezasını çektikten sonra deport edilmesi

gerekirken edilmediğini, daha sonra sosyal medyada yaptığı bir paylaşımın ardından deport edildiğini

hatırlattı.

CTP milletvekili Asım Akansoy da, Barbaros Şansal’ın deportunun kaldırılmasının daha önce aynı

suçu işlememiş olması, ülkede yatımının bulunması ve Şansal’ın başvurusu nedeniyle olduğunu

belirterek, kişiye özel bir muamele olmadığını söyledi.

Akansoy, deport işlemlerinde belli kriterlerin daha katı konularak istismara ve yoruma yer

bırakılmaması gerektiğini kaydetti.

Eleştirileri yanıtlayan İçişler Bakanı Ayşegül Baybars da, yasaya işaret ederek, Şansal için 2015’ta

bakan tarafından verilen idari işlem kaldırılmadan yeni bir suç oluşmadan yeni bir karar verildiğini

anlatarak, gecikmiş bir deport kararı diye bir durumun olmadığını söyledi.

Ortada açılmış bir dava olduğunu ve savcılık görüşünün 2017’deki deport kararının yasaya aykırı

olduğu yönünde olduğunu belirten Baybars, iptal işleminin Bakanlar Kurulu kararıyla değil, hukuka

aykırı olan bir işlemin geri alınmasıyla yapıltığını kaydetti.

Baybars, “dolayısıyla kişiye özel bir şekilde öne alınmış bir durum yok. Diğer deport konularında bir

keyfilik olmadığı ve bu takdir hakkının kullanılması olarak görülmesidir” dedi.

Arıklı’nın elindeki belgelerin polisin gizli bilgileri olduğuna işaret eden Baybars, İçişleri Bakanlığı’nın

başvuru yapılması halinde tüm meseleleri değerlendirdiğini söyledi.

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Ersin Tatar da, 62. Madde uyarınca söz alarak Girne bölgesindeki

casino izinlerine yönelik konuştu.

Tatar, yasakçılıkla bir yere gidilmeyeceğini belirterek, devlet bu yatırımlara sıcak bakıyorsa bir

düzenlemeye gidilmesi gerektiğini söyledi ve hükümetin ne düşündüğünü sordu.

Tatar, Dome Otel konusunda ise ihaleye çıkılması gerektiğini belirterek, hükümetin bir an önce ne

yapacağına karara vermesini istedi.

Tatar’ı yanıtlayan Maliye Bakanı Serdar Denktaş da, casino izinleri konusunda bahsedilen değişiklik

için yasa tasarısının meclise geleceğini belirtti.

Denktaş, Girne için varolan 5 izinden 4’ünün kullanılmış olduğunu kaydederek, kalan tek iznin ise

daha önce verilen ön iznin yatırımın tamamlanmaması nedeniyle iptal edildiğini söyledi.

Sözkonusu iznin yatırımını tamamlayan şirkete verdiklerini anlatan Denktaş, bunun tamamen yasal

olduğunu kaydetti.

Serdar Denktaş,“bu sektör utanmamız gereken bir sektör değil. Turizmin bir parçasıdır. Vergisini

ödemektedir. Piyasaya daha fazla katkı bırakmaı için düzenleme gerekmektedir. Yapılan yasa

tasarısında da bu yönde düzenlemeler olacak. Şu anda Şans oyunları kurulu yasa tasarısı savcılığa

gönderildi” dedi.

Denktaş, Dome Otel konusunda ise kirası artırılmak kaydıyla aynı şekilde işletilmesinden yana

olduğunu ifade etti.

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra Cumhurbaşkanı’nca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen

Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasası’nın üçüncü görüşmesine geçildi.

Yasa üzerinde söz alan UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’deki seçim tarihi ile birlikte

üniversite sınav tarihinin değişmesiyle daha önce konuşulan değişikliklere gerek kalmadığını belirtti.

Bütçe ile ilgili tartışmaların zaten yanlış olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “80 günde birşey yapmayan

hükümetten 20 günde birşey beklenmez” dedi.

Çavuşoğlu’nun konuşmasının ardından seçim takviminde değişiklikler içeren Seçim ve Halkoylaması

(Geçici Kurallar) Yasası 26 kabul, 10 red ve 1 çekimser oyla, oyçokluğu ile kabul edildi.