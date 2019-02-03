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Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda değişiklik önerisi

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YDP Genel Başkanı ve Milletvekili Erhan Arıklı’nın Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda değişikliğe gidilmesi için hazırlayıp sunduğu öneri, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine getirildi.
Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda değişiklik önerisi

ARIKLI’DAN SEÇİM VE HALKOYLAMASI YASASI’NDA DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

YDP Genel Başkanı ve Milletvekili Erhan Arıklı’nın Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda değişikliğe gidilmesi için hazırlayıp sunduğu öneri, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine getirildi.

Yasa önerisiyle ilgili görüş ve öneriler, yirmi gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığı’na iletilebilecek.

Genel gerekçesine göre, Arıklı’nın sunduğu Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’yle, KKTC seçim sisteminden karma oyun kaldırılması öngörülüyor.

Karma oy sisteminin şu ya da bu partiyi iktidara getirmemek, şu ya da bu partiyi parlamentoya sokmamak amacını güttüğü savunulan yasa önerisine göre, siyasette istikrarsızlığa neden olduğu öne sürülen karma oy, yasanın genelinden kaldırılacak.

Önerinin genel gerekçesinde, önerinin “mevcut yasada yer alan milletvekili seçimine yönelik, bazı prensiplerin yeniden düzenlenmesini ve siyasal partilerin, siyasal yaşamdaki önemini daha net ortaya çıkarmayı amaçladığı” belirtildi.

ÜÇ SEÇİM BÖLGESİ

Yasa değişikliği önerisi, ülkenin genel nüfusu ve ilçelere dağılımı da dikkate alınarak sadece milletvekilliği seçimlerine yönelik olarak, ilçe sınırları birleştirilerek üç seçim bölgesi yaratılmasını da düzenliyor. Yasa önerisinde 1. Milletvekili Seçim Bölgesi, (Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke ilçe sınırları); 2. Milletvekili Seçim Bölgesi, (Mağusa ve İskele ilçe sınırları) ve 3. Milletvekili Seçim Bölgesi (Girne ilçesi sınırları) olarak düzenlendi.

BAĞIMSIZ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAK İÇİN 500 İMZA

Yasa önerisiyle öngörülen bir başka değişiklik de Cumhurbaşkanlığı’na bağımsız aday olacak kişilerin, yasada öngörülen nitelik ve başvuru koşullarına ek olarak en az 500 yurttaşın isim ve soy ismi, kimlik kartı numarası, oturma adresi ve imzası bulunan ve noter tarafından onaylanan aday talep belgesini Yüksek Seçim Kuruluna başvurusu ile birlikte iletmesi şartı getirilmesini içeriyor.

Siyasi partilerin seçim ittifakı yaparak seçime girmeleriyle ilgili kuralları da düzenleyen yasa önerisi, ayrıca bu düzenlemelere bağlı olarak milletvekili seçimine, seçim ittifakı yapmak koşuluyla katılan siyasal partilerde, genel yüzde beşlik seçim barajı koşulu aranmamasını da öngörüyor.

Arıklı’nın Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ndeki gerekçelerin “ülkedeki, farklı siyasi görüş ve temele dayalı siyasal partilerin ve yapının, top]umun her temsilcisinin yasama organına dahil edilerek çoğulcu demokrasilerin yaratılmasını demokratik yapının adil, şeffaf ve uygulanabilirliğinin artırılmasının hedeflendiği” belirtildi.

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