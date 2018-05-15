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Seçim yasakları girmeden görevden alma ve atamalar tam gaz. İşte tam liste

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Seçim yasakları girmeden görevden alma ve atamalar tam gaz. İşte tam liste
Seçim yasakları girmeden görevden alma ve atamalar tam gaz. İşte tam liste

Seçim yasakları girmeden görevden alma ve atamalar tam gaz.

İşte tam liste

Günaydın Haber Kıbrıs programında Haber Kıbrıs WEB TV'nin sunucusu Hüseyin Ekmekçi görevden alınan kaymakamları açıkladı.

Güzelyurt Kaymakamı, İskele Kaymakamı, Lefke Kaymakamı ve Girne Kaymakamı görevinden alındı, Lefkoşa ve Mağusa Kaymakamı görevlerine devam ediyor

İşte görevden alınan kaymakamlar:

Güzelyurt Kaymakamı Teyfik Direnç

İskele Kaymakamı Kemal Yılmazın

Lefke Kaymakamı Halil Çorba

Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen

Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürü  Halis Üresin görevden alındı.

Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürü  Olgun Yetişmiş atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Özel Kalem  Müdürü Özden Keser görevden alındı.

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Özel Kalem  Müdürlüğüne  Elmas Tokay atandı.

Ticaret Dairesi müdürü Nalan Nazlı Görevden alındı. Ticaret Dairesi müdürlüğüne Alpay Çelebi atandı

Orman Dairesi Müdürlüğü görevindeki Altay Fırat görevinden alındı

Personel Dairesi Müdürü Nesligül Onurel görevden alındı. Personel Dairesi Müdürlüğü'ne  Nahide Kayan Eraslan atandı

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara görevden alındı.  İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Ömer Aydın Köseoğlu atandı.

Görevden Alınan kaymakamlar:

Güzelyurt Kaymakamı Teyfik Direnç

İskele Kaymakamı Kemal Yılmazın

Lefke Kaymakamı Halil Çorba

Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen

 

İçişleri Bakanlığı Genel Koordinatörü Ömer Aydın Köseoğlu görevinden alındı.

Atamalar

Sosyal Sigortalar Müdürlüğüne Ayşe Avseven atandı

Devlet Planlama Örgütü Ekonomi Planlama Başkanlığına Osman Erçal atandı.

Ekonomi Özel Kalem Müdürlüğüne Ülkü Taşseven atandı.

Tarımsal Araştırma Müdürlüğüne Cem Karaca atandı.

Veteriner Dairesi Müdürlüğüne Hüda Hüdaoğlu atandı.

Limalar Dairesi Müdürlüğüne Okan Soyel atandı.

İç İşleri Planlama Proje Müdürlüğüne Mazlum Kortaş atandı.

İç işleri Genel Koordinatörlüğüne Evin Unutmaz atandı.

Koop Şirketler Mukayyitliğine  Hüseyin Sarı atandı

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