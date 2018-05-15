Seçim yasakları girmeden görevden alma ve atamalar tam gaz.
İşte tam liste
Günaydın Haber Kıbrıs programında Haber Kıbrıs WEB TV'nin sunucusu Hüseyin Ekmekçi görevden alınan kaymakamları açıkladı.
Güzelyurt Kaymakamı, İskele Kaymakamı, Lefke Kaymakamı ve Girne Kaymakamı görevinden alındı, Lefkoşa ve Mağusa Kaymakamı görevlerine devam ediyor
İşte görevden alınan kaymakamlar:
Güzelyurt Kaymakamı Teyfik Direnç
İskele Kaymakamı Kemal Yılmazın
Lefke Kaymakamı Halil Çorba
Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen
Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürü Halis Üresin görevden alındı.
Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürü Olgun Yetişmiş atandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Özel Kalem Müdürü Özden Keser görevden alındı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Özel Kalem Müdürlüğüne Elmas Tokay atandı.
Ticaret Dairesi müdürü Nalan Nazlı Görevden alındı. Ticaret Dairesi müdürlüğüne Alpay Çelebi atandı
Orman Dairesi Müdürlüğü görevindeki Altay Fırat görevinden alındı
Personel Dairesi Müdürü Nesligül Onurel görevden alındı. Personel Dairesi Müdürlüğü'ne Nahide Kayan Eraslan atandı
İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara görevden alındı. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Ömer Aydın Köseoğlu atandı.
Görevden Alınan kaymakamlar:
Güzelyurt Kaymakamı Teyfik Direnç
İskele Kaymakamı Kemal Yılmazın
Lefke Kaymakamı Halil Çorba
Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen
İçişleri Bakanlığı Genel Koordinatörü Ömer Aydın Köseoğlu görevinden alındı.
Atamalar
Sosyal Sigortalar Müdürlüğüne Ayşe Avseven atandı
Devlet Planlama Örgütü Ekonomi Planlama Başkanlığına Osman Erçal atandı.
Ekonomi Özel Kalem Müdürlüğüne Ülkü Taşseven atandı.
Tarımsal Araştırma Müdürlüğüne Cem Karaca atandı.
Veteriner Dairesi Müdürlüğüne Hüda Hüdaoğlu atandı.
Limalar Dairesi Müdürlüğüne Okan Soyel atandı.
İç İşleri Planlama Proje Müdürlüğüne Mazlum Kortaş atandı.
İç işleri Genel Koordinatörlüğüne Evin Unutmaz atandı.
Koop Şirketler Mukayyitliğine Hüseyin Sarı atandı
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