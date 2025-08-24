  • BIST 11372.33
"Seçim yasakları öncesi iyice dağıldılar, dağıttılar. Dağıtmadıkları bir şey kalmadı"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Seçim yasakları öncesi iyice dağıldılar, dağıttılar. Dağıtmadıkları bir şey kalmadı" dedi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı eleştirdi.
"Seçim yasakları öncesi iyice dağıldılar, dağıttılar. Dağıtmadıkları bir şey kalmadı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden seçim yasakları öncesinde yeni kararların alınmasına tepki gösterdi.

Tufan Erhürman, “Seçim yasakları öncesi iyice dağıldılar, dağıttılar. Dağıtmadıkları bir şey kalmadı. 5 yıldır o koltukta oturan kişi, bu halka beş yılda on yıl kaybettirdiğinin farkında tabii! Onun içindir ki “yaptıklarını” anlatmak yerine bu yollara başvurmak zorunda hissediyor kendini” dedi.

“Hak edip de alanlara hakkı olanı lütuf gibi, “seçim rüşveti” gibi sundular yine. Hak edip de alamayanlar öfke içinde” ifadelerini kullanan Erhürman, şöyle devam etti:

“70-80 yaşlarında, şehit vermiş, göçler yaşamış, gençliği mevzilerde geçmiş insanlarımız, bir kez daha, “biz bu ülkede bu mücadeleyi, çocuklarımız, torunlarımız bunları yaşasınlar diye mi verdik” demek zorunda bırakıldılar. Öfkelenmekte elbette haklısınız. Ama endişelenmeyin. Öfkenizi ülkemize, çocuklarımıza duyduğumuz sevgiyle birleştirin ve umudu ateşleyin. Hep birlikte, gönülleri kazana kazana yürüyoruz. Hep birlikte kazanacağız. Ve bu güzel ülkeyi, kimsenin hakkını yemeden, çocuklarımızın, torunlarımızın tabağından yemeden, hep birlikte, çok güzel yöneteceğiz…”

