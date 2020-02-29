Seçim yasakları yarın başlıyor

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçim yasaklarının yarın başlayacağını duyurdu…

Yüksek Seçim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçiminin başlangıç gününün değiştirilmiş şekliyle Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın ilgili maddesi gereğince yarın olduğu duyuruldu.

Açıklamada, 26 Nisan Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele ve Lefke ilçelerinde boşalan İhtiyar heyeti üyelikleri için de ara seçim yapılacağını bildirdi.

Buna göre Lefkoşa’da 6, Gazimağusa’da10, Girne’de 27, İskele’de 11 ve Lefke’de 1 kişilik ihtiyar heyeti üyeliği için seçim yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu, ayrıca seçim gününe kadar uygulanacak seçim yasaklarını da açıkladı.