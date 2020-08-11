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Seçim Yasakları Yarın Başlıyor!

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KKTC halkı 11 Ekim’de sandık başına gidiyor… YSK’nın açıkladığı seçim ve halkoylaması takvimi yarın başlıyor. Aynı çerçevede seçim yasakları da yarın başlayacak.
Seçim Yasakları Yarın Başlıyor!

KKTC halkı 11 Ekim’de, 5 yıl görev yapacak Cumhurbaşkanını seçmek, Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören Anayasa değişikliğini oylamak üzere sandığa gidecek.  Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı seçim ve halkoylaması takvimi yarın başlıyor. Aynı çerçevede seçim yasakları da yarın başlayacak.

Adaylık başvuruları 4 Eylül’de yapılacak ve YSK, geçici olarak adayları ilan edecek. Kesinleşen adaylar 14 Eylül’de ilan edilecek, seçim ve halkoylaması propagandası 15 Eylül’de başlayacak.

Seçim ve halkoylamasıyla ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmaları 26 Eylül’e kadar yayımlanabilecek.  Seçim propagandası 10 Ekim’de sona erecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE HALK OYLAMASI İLE İLGİLİ SEÇİM TAKVİMİ

YSK’nın açıkladığı takvim şöyle:

Yarın: Seçimin ve halkoylamasının başlangıç tarihi;

1 Eylül: Siyasal partilerce aday saptanmasının son günü;

4 Eylül: Adaylık için başvurma günü;

4 Eylül: Adayların Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçici ilanı;

6 Eylül: Sandık seçmen listelerinin askıya alınmasının son günü (Sandık seçmen listeleri askıya alındığı günden itibaren 7 gün askıda kalır);

13 Eylül: Adayların kesinleşmesi;

13 Eylül: Oy pusulalarının düzenlenmesi için adaylar arasında yapılacak ad çekmenin Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulması;

14 Eylül: Kesinleşen adayların Yüksek Seçim Kurulu tarından ilanı;

14 Eylül: Yüksek Seçim Kurulu huzurunda oy pusulalarının düzenlenmesi ve duvar ilanları için ad çekme;

15 Eylül: Seçim ve Halkoylaması propagandasının başlangıç günü

20 Eylül: Siyasal Partiler ile bağımsız adayların BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kuruluna dilekçe vermelerinin son günü

21 Eylül: Sandık seçmen listelerinin tamamlanmasının son günü (Düzeltmeler olmuşsa bu husus  siyasal partilere bildirilir)

26 Eylül: Seçim ve Halkoylaması ile ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü;

8 Ekim: Seçmen kartlarının dağıtılmasının son günü;

10 Ekim: Seçim ve Halkoylaması propagandasının son günü;

11 Ekim: Oy verme günü.”

Yüksek Seçim Kurulu’nun 26 Nisan’da yapılacağını duyurduğu Cumhurbaşkanlığı seçimi, COVİD-19 nedeniyle Cumhuriyet Meclisi’nde oy çokluğu ile alınan karar uyarınca 11 Ekime ertelenmişti.

KKTC’de son Cumhurbaşkanlığı seçimi 2015’te yapılmıştı.

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