Seçim yasaklarına 2 gün kala 2 istihdam da Dışişleri Bakanlığı'na yapıldı

KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’nda görev yapmak üzere bir adet Mütercim/Tercüman sözleşmeli personel ve Bakanlığa bağlı Dışişleri Dairesi Protokol Müdürlüğü bünyesinde görev yapmak üzere bir adet sözleşmeli personel (toplam 2 adet sözleşmeli personel) istihdam edilldi.



Seçim istihdamı olarak değerlendirilmemesi için bakanlık internet sitesinde yer alan münhal duyurusunda, yetki talebinin 7 ay önce yapıldığı ancak geç sonuçlanmasına bağlı olarak münhallere başvurular, istenen belgelerle birlikte başvuru formundaki bilgiler eksiksiz doldurularak en geç 7 Ağustos 2020 Cuma günü saat 14.30’a kadar Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Genel Koordinatörlüğü’ne şahsen yapılmesının istenildiği belirtilmiştir.

Başvurusu kabul edilen adaylar Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’nda 7 Ağustos 2020 Cuma günü saat 15.30’da mülakata alındı.