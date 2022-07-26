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Seçim Yasaklarına uymayan BRTK Müdürü Meryem Özkurt yarın tahliye olacak

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Seçim yasaklarını ihlal ettiği gerekçesi ile 2 ay hapis cezasına çarptırılan ve 7 Haziran’dan bu yana Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt tahliye oluyor.
Seçim Yasaklarına uymayan BRTK Müdürü Meryem Özkurt yarın tahliye olacak

Cezaevinden yarın saat 08.30’da tahliye edilecek olan Meryem Özkurt’u BRTK ve bazı basın çalışanları ile ailesi karşılayacak.

Özkurt, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na aykırı hareket ettiği ve Yüksek Seçim Kurulu’nun ihtarına uymadığı için Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılanmıştı.

Aleyhindeki iki davadan suçlu bulunan Özkurt, ilk davadan 2 ay, ikinci davadan 20 gün hapislik cezasına çarptırılmış ve Mahkeme Özkurt’un her iki cezayı birlikte çekmesine hükmetmişti.

Kararın ardından Özkurt’un avukatı istinaf başvurusunda bulunmuş ancak Yüksek Mahkeme kararı değiştirmemişti.

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