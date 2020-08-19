Seçim yasaklarında hastaneye 10 yeni istihdam

Seçim yasaklarına rağmen hükümet hastaneye 10 kişi istihdam etti.

Hastanede hizmet alımı yapılan şirketler üzerinden olmayan 10 işçi pazartesi günü işbaşı yaptı.

03 KADRODAN İSTİHDAM EDİLDİK

Net Haber’in isimlerine ulaştığı seçim yasaklarında istihdam edilen 10 işçi, kendilerine 03 kadrosundan istihdam edildiklerinin söylendiğini belirttiler.



GERİYE DÖNÜK BELGE Mİ DÜZENLENECEK?

Yasaklara rağmen yapılan bu istihdama nasıl bir formül bulunduğu sorusu yanıt bekliyor. Kamudaki uzmanlar bu istihdamların seçim yasakları döneminde yapılmasına rağmen geriye dönük işe alındıkları yönünde bir belge düzenlenebileceğini belirttiler.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPACAK MI?

Hastaneye yapıldığı iddia edilen 10 istihdam ile ilgili Sağlık Bakanının nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor