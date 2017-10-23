Seçim yasasına 2 TDP milletvekili ve Çakıcı'dan ret

Meclis Genel Kurulu, Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oy çokluğuyla onayladı.

Tartışmalı geçen uzun toplantının sonunda oylanan tasarıya 2 TDP milletvekili ile Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı ret oyu verdi.



Tasarının onaylanmasının ardından Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı. Meclis’in bir sonraki birleşimi yarın saat 10.00’da yapılacak.



PİLLİ



Tasarının geneliyle ilgili son sözü alan UBP Milletvekili Ali Pilli, yasa tasarısının içerdiği sistemi uygun bulduğunu ve ülkeye yarar sağlayacağını dair düşünce taşıdığını söyledi.



Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşülmesine geçildi.



ÇAKICI



Bağımsız Milletvekilili Mehmet Çakıcı, 3. madde ile ilgili söz alarak tek bölge sistemi konusunda öneri sundu. Çakıcı’nın sunduğu öneri oy çokluğuyla reddedildi.



DENKTAŞ



Daha sonra söz alan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, tasarıda seçim dönemlerinde özel TV ve radyoların yapacağı propagandaların kurallarıyla ilgili düzenlemelerde eksiklik bulunduğuna dikkat çekti.



ANGOLEMLİ



TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli ise Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın tasarıyla ilgili yaptığı uyarıda haklı olduğunu ifade ederek, komitede ele alınması gerektiğine işaret etti.



Angolemli, bu önemli konunun komitede ele alınmaması durumunda yapılacak seçimlere gölge düşebileceğini söyledi.



ŞAHALİ



CTP Milletvekili Erkut Şahali de özel TV ve radyoların serbest alanı bulunduğu ve denetim altına alınmasının doğru bir yaklaşım olamayacağını ifade etti.



ÇAKICI



Yeniden söz alan Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı, milletvekillerinin dahi bilmediği tasarının Meclis Genel Kurulu’ndan geçirilmeye çalışıldığı ve bunun doğru olmadığını belirtti



ÖZGÜRGÜN



Daha sonra söz alan Başbakan Hüseyin Özgürgün ise karma oy ile ilgili yapılan tartışmalara değinerek, seçimde karma oy sayımlarında sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.



Özgürgün, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın dediği gibi seçimlerde seçmenin 49-1 oy kullanabileceğini ancak en az iki parti ve en az iki ilçede ve 24 adaya oy verme zorunluluğu bulunduğunu kaydetti.



Başbakan Özgürgün, çarşaf listenin değil, yeni sistemin doğru olduğunu aksi halde tüm tercihlerin Lefkoşa gibi bir ilçeye yönelebileceğini belirtti.



ÇAKICI



Tekrar söz alan Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı, 8. madde ile ilgili öneri sundu. Çakıcı’nın yaptığı öneri oy çokluğuyla reddedildi.



Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görmesine geçildi ve tasarının bütünün oya sunuldu.



Yapılan oylamada yasa tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi. Tasarıya TDP milletvekilleri ile Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı ret oyu verdi.



SİBER



Oylama sonrasında konuşan Meclis Başkanı Sibel Siber, bir sonraki seçime farklı bir seçim yasasıyla gidileceğini ve yaşanabilecek olumsuzlukların süreç içerisinde düzeltilebileceğini söyledi.



Siber, Meclis’ten geçen yasanın yasallaşabilmesi için Cumhurbaşkanlığı’na gideceği ve Cumhurbaşkanı’nın yasayı 15 gün inceleme hakkı bulunduğunu belirtti.



Bu arada seçim tarihi olarak 7 Ocak tarihinin düşünülmesi halinde ilgili yasanın en geç 7 Kasım’da komiteden geçmesi gerektiğini de beliren Siber, bununa birlikte yasanın 48 saat içerisinde Resmi Gazete’de yayınlanması gerektiğine vurgu yaptı.



ÖZGÜRGÜN



Daha sonra söza alan Başbakan Hüseyin Özgürgün ise 7 Ocak tarihinin seçim tarihi olduğunu belirterek, bunun dışına çıkılması halinde Meclis’in itibarına gölge düşebileceğini, iki partinin çoğunluğu bulunduğunu söyledi.



ARABACIOĞLU



DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu da yasa tasarısının Meclis’ten geçmesi sonrasında Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulacak olması ve imza için verilen sürenin 15 gün olmasının kendisini endişelendirdiğini belirtti.



SOYER



CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer de söz alarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yasayı bir an önce onaylaması çağrısı yaptı.



ÇAKICI



Yeniden söz alan Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı, Meclis’te kabul edilen yeni Seçim ve Halkoylaması Yasası’nı “kaos” bir yasa olarak niteleyerek, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yasayı reddetmesi yönünde çağrı yaptı.



ULUÇAY



CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, yasa tasarısının Meclisten geçtiğini ve seçime yeni yasayla gidileceğini belirterek, yasallaşması için Cumhurbaşkanı Akıncı’nın onayı gereken 15 günlük yasal sürenin, seçim yapılması için istenen 7 Ocak tarihine denk geldiğini ve bunun için karar üretilebileceğini, tartışmaya gerek olmadığını kaydetti.



ŞAHALİ



CTP Milletvekili Erkut Şahali de yasa ve arkasından yapılacak seçimin ülke menfaatleri açısından büyük önem taşıdığını, sürece farklı anlamlar yükleminin doğru olmadığını söyledi.



SİBER



Yasanın geçmesinden sonra yapılan tartışmalar üzerine yeniden söz alan Meclis Başkanı Sibel Siber, ülke için hükümet ile muhalefetin büyük önemi bulunduğunu ancak seçim tarihi ile ilgili kararı verecek olan mercinin halkın iradesinin yansıtıldığı Meclis olduğunu vurguladı.



Kuvvetler ayrılığına saygı duyduğunu da ifade eden Siber, seçim tarihi ile ilgili son sözü Meclis Genel Kurulu’nun vereceğini kaydetti.



ÖZGÜRGÜN



Oturduğu yerden söz alan Başbakan Hüseyin Özgürgün de “seçim 7 Ocak’ta olacak” şeklindeki sözlerinin ana muhalefet ve UBP milletvekillerinin iradesi olduğunu, Meclis iradesine aykırı bir şey söylemediğini ifade etti.