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‘Seçim ziyareti ’ diyerek kendi evini ziyaret etti

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Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, seçim ziyareti kapsamında kendi evini ziyaret etti. Türkmenoğlu sosyal medyadan gelen yorumlar üzerine daha sonra paylaşımını sildi.
‘Seçim ziyareti ’ diyerek kendi evini ziyaret etti

Türkmenoğlu, Erdoğan’ın ve cumhurbaşkanlığının Twitter hesaplarını etiketlediği mesajında, seçim çalışmalarını ev ziyaretleriyle devam ettirdiğini bildirdi.

Kullanıcılar tarafından “Eve neden ayakkabılarınızla girdiniz”mesajlarının yazılmasının ardından Türkmenoğlu, evin teyzesi ve babaannesinin evi olduğunu söyledi.

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Daha sonra gelen yorumlar üstüne paylaşımını silen Türkmenoğlu, paylaşımının ekran görüntüsü üzerinden yorum yapan bir kullanıcıya ise şu yanıtı verdi: ”Teyzem ve babaannemin evi burası. Vakit yoktu ve ekiple ziyaret ettik. Israr ettiler ayakkabılarımızı silerek girdik. Bu mudur yanı bulduğunuz..Hepsi kanımdan ve canımdan…’

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