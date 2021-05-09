Seçimde 5 Bin oy alan Arıklı, üye sayısı hedefinin "On İki Bin Beş Yüz" olduğunu açıkladı

Seçimde 5 Bin oy alan Arıklı, YDP'den istifa edenler olduğunu ama üye sayısı hedefinin 12Bin olduğunu açıkladı

İşte açıklama;

HEDEF 12.500 ÜYE...

Dün MYK üyemiz Nejla Gazinin Kantarada verdiği iftara katıldık. Lefkeden Karpaza kadar bir çok partilimizle bir araya geldik. Ağaç ektik , toprağa tohum saçtık. Her yıl orada buluşup ektiğimiz tohumların nasıl büyüdüğünü görmek üzere anlaştık...

İftardan sonra yaptığım konuşmada dedim ki; "Evet partimizden bazı istifalar var. Bundan sonrada olacak. Buna hazırlıklı olacağız.

Zaten Kurultaydan sonra çeşitli gerekçelerle bu istifaların olacağını, bunu beklediğimizi Kurultaydan önce de defaatle dile getirmiştik.

Bugün YDP nin 9500 üyesi var. Bir kaç yüz üyenin istifası bizi sadece üzer ama sarsmaz. Bilakis hırslandırır, kamçılar...

Buradan bütün İlçe Başkanlarına ve gönüldaşlarıma sesleniyorum. İstifa eden her üyenin yerine en az 3 yeni üye yazacaksınız. Yıl sonuna kadar üye sayımızı 12.500 e çıkarıp YDP yi en fazla üyeye sahip parti haline getireceksiniz. Bu bir görevdir" dedim.

Sözleştik...