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Seçimde Görev Alacaklara Yapılacak Ödemeler Bellli Oldu

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Seçimde Görev Alacaklara Yapılacak Ödemeler Bellli Oldu
Seçimde Görev Alacaklara Yapılacak Ödemeler Bellli Oldu

Yüksek Seçim Kurulu ile İlçe Seçim Kurullarında görevli Yargıçlara, Yüksek Seçim Kurulu Genel Sekreterliği ile İlçe Seçim Kurulları Daimi Seçmen Kütükleri Bürolarında görevli personele ve dıştan görevlendirilecek kamu görevlileri ile sandık kurullarında görev yapacak Sandık Kurulu Başkanlarına ve Sandık Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler belli oldu. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre; Sandık Kurulu Başkanlarına 1.000 TL + Gelir Vergisi, Sandık Kurulu Üyelerine 800 TL+ Gelir Vergisi ödeme yapılacak.

Yargıçlara, Yüksek Seçim Kurulu Genel Sekreterliği ile İlçe Seçim Kurulları Daimi Seçmen Kütükleri Bürolarında görevli personele ve dıştan görevlendirilecek kamu görevlilerine (Memur - Geçici Memur - İşçi - Geçici İşçi - Özelleştirme Yasası'na tabi olan çalışanlar) normal çalışma ve idari tatil günleri için bire bir nokta bir (1.1 ), hafta sonu tatilleri ile diğer tatil günleri için bire bir nokta beş (1 .5) oranında, %100 ek mesai esası üzerinden ödeme yapılacak.

İşte karar:

EK MESAİLER VE SANDIK KURULLARINA YAPILACAK ÖDEMELER

(Önerge No: 1930/2021) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Yüksek Seçim Kurulu, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası'nın 230'uncu maddesinin (1 )'inci fıkrası uyarınca, Yüksek Seçim Kurulu ile İlçe Seçim Kurullarında görevli Yargıçlara, Yüksek Seçim Kurulu Genel Sekreterliği ile İlçe Seçim Kurulları Daimi Seçmen Kütükleri Bürolarında görevli personele ve dıştan görevlendirilecek kamu görevlilerine (Memur - Geçici Memur - İşçi - Geçici İşçi - Özelleştirme Yasası'na tabi olan çalışanlar) normal çalışma ve idari tatil günleri için bire bir nokta bir (1.1 ), hafta sonu tatilleri ile diğer tatil günleri için bire bir nokta beş (1 .5) oranında, %100 ek mesai esası üzerinden ödeme yapılmasına, ayrıca seçim günü sandık kurullarında görev yapacak Sandık Kurulu Başkanlarına 1.000 TL + Gelir Vergisi, Sandık Kurulu Üyelerine 800 TL+ Gelir Vergisi ödeme yapılmasına karar verdi.

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