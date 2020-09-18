Seçimde pozitif vakalar ve temaslıları oy kullanamayacak

Her sandık kuruluna birer el dezenfektanı verilecek, sandık başkanları, kurul üyeleri ve odaya girenlerin sürekli maske taktığına dikkat edecek, maske kullanmayan içeri alınmayacaktır. Kimlikle ilgili sandık kurulunun sorgulama yapması halinde, kişi maskeyi indirip yüzünü göstermek zorundadır.

Her sandık kuruluna birer el dezenfektanı verilecek, sandık başkanları, kurul üyeleri ve odaya girenlerin sürekli maske taktığına dikkat edecek, maske kullanmayan içeri alınmayacaktır. Kimlikle ilgili sandık kurulunun sorgulama yapması halinde, kişi maskeyi indirip yüzünü göstermek zorundadır.

Sandık Başkanı ve sandıkta görevli polis, oy vermek için bekleyen kişilerin sosyal mesafe kurallarına uymalarını sağlayacaktır. Alanın müsait olması halinde bekleyenlerin duracakları yerleri gösterecek şekilde 1’er metre aralıklarla yere işaret konulacaktır.

Sandık Başkanı ve sandıkta görevli polis, oy vermek için bekleyen kişilerin sosyal mesafe kurallarına uymalarını sağlayacaktır. Alanın müsait olması halinde bekleyenlerin duracakları yerleri gösterecek şekilde 1’er metre aralıklarla yere işaret konulacaktır.

Oy verme günü oy kullanmak için gelen vatandaşlara, YSK tarafından tedarik edilen tek kullanımlık eldivenler, sandık kurulları tarafından verilecektir. Kullanılan eldivenlerin çıkışta çöp torbasına atılması gerekir.

Oy verme günü oy kullanmak için gelen vatandaşlara, YSK tarafından tedarik edilen tek kullanımlık eldivenler, sandık kurulları tarafından verilecektir. Kullanılan eldivenlerin çıkışta çöp torbasına atılması gerekir.