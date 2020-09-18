Seçimde pozitif vakalar ve temaslıları oy kullanamayacak

Yüksek Seçim Kurulu’ndan yapılan “Seçim Takvimi Sürecinde Uygulanacak Kurallar” başlıklı duyuruda, hastaların oy verme hakkını yitireceği ve oy verme alanına alınmayacağı açıklandı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Seçim günü öncesi Sağlık Bakanlığı, evinde veya devletin gösterdiği bir merkezde karantinada olan kişiler ile izolasyon uygulanan kişilerin isim ve kimlik numaralarını Yüksek Seçim Kurulu’na verecek ve bu kişiler 11.10.2020 tarihinde oy verme alanına alınmayacaklardır.”
SANDIK BAŞINDA HANGİ KURALLAR UYGULANACAK?
YSK, sandık başında uygulanacak kuralları şöyle duyurmuştu:
- Her sandık kuruluna birer el dezenfektanı verilecek, sandık başkanları, kurul üyeleri ve odaya girenlerin sürekli maske taktığına dikkat edecek, maske kullanmayan içeri alınmayacaktır. Kimlikle ilgili sandık kurulunun sorgulama yapması halinde, kişi maskeyi indirip yüzünü göstermek zorundadır.
- Oy verme yerlerinde camlar sürekli açık tutulacaktır.
- Sandık Başkanı ve sandıkta görevli polis, oy vermek için bekleyen kişilerin sosyal mesafe kurallarına uymalarını sağlayacaktır. Alanın müsait olması halinde bekleyenlerin duracakları yerleri gösterecek şekilde 1’er metre aralıklarla yere işaret konulacaktır.
- Oy verme günü oy kullanmak için gelen vatandaşlara, YSK tarafından tedarik edilen tek kullanımlık eldivenler, sandık kurulları tarafından verilecektir. Kullanılan eldivenlerin çıkışta çöp torbasına atılması gerekir.
- Seçim günü öncesi Sağlık Bakanlığı, evinde veya devletin gösterdiği bir merkezde karantinada olan kişiler ile izolasyon uygulanan kişilerin isim ve kimlik numaralarını Yüksek Seçim Kurulu’na verecek ve bu kişiler 11.10.2020 tarihinde oy verme alanına alınmayacaklardır.
- Oy kullananların oy verdikleri saat, sandık kurulu tarafından sandık seçmen listesine imzanın yanına yazılacaktır.
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