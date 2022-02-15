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“Seçimden sonra Halil Falyalı’ya Ankara’dan teşekkür telefonları geldi”

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Gazeteci Timur Soykan Birgün’e yazdığı ‘Falyalı cinayetinde köstebek izleri’ başlıklı yazısında, Falyalı’nın öldürüldüğü gün zırhsız araç kullanmayışı ve KKTC 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dikkat çekti.
“Seçimden sonra Halil Falyalı’ya Ankara’dan teşekkür telefonları geldi”

Soykan’ın kaleme aldığı yazı da Halil Falyalı cinayetine ilişkin bazı iddialar da yer aldı. Yazıda iddiaların yer aldığı kısım şu şekilde:

“Halil Falyalı, zırhlı olmayan aracıyla hiç koruması olmadan şoförüyle otelden çıkıp evine gidiyordu.

Peki…

Halil Falyalı, bu ölümcül hataya nasıl düştü?

Falyalı yıllar önce Asil Nadir’in güvenlik müdürüydü. Yani koruma tedbirleri konusunda deneyimliydi. Otomobil koleksiyonu da dillere destan. Zırhlı üç aracının olduğu söyleniyor.

Bazen tehdit altındaki kişi, sürekli farklı ve bilinmeyen araçlar kullanarak saldırıdan korunmaya çalışabiliyor. Halil Falyalı da zırhlı araç ve korumalarla gezmektense farklı araçlar kullanma yoluna gitmiş olabilir. Böylece yakınındaki bir kişinin 8 Şubat akşamı kullandığı otomobili saldırganlara bildirdiği ihtimali güçleniyor. Güvenlik kameralarının görmediği kör noktada pusuyu kuranlar Falyalı’nın zırhsız bir araçta olduğunu biliyordu, muhtemelen anlık bilgi alıyorlardı. Polis, Falyalı’ya yakın kişi ya da kişilerin saldırganlara bilgi aktardığına yönelik iddiaları inceliyor.

Özellikle yasa dışı bahiste Falyalı’nın yanında çalışan isimler mercek altında. Çünkü Falyalı’nın yönettiği Türkiye’deki milyarlarca TL’lik yasa dışı bahis ağının şifreleri ve ilişkileri onların elinde.”

ANKARA’DAN TEŞEKKÜR TELEFONU İDDİASI

Yazının devamında “Acaba Halil Falyalı, 2020’deki KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nden sonra kendini güvende hissetmiş ve bu nedenle tedbirli davranmamış olabilir mi?

Adadaki seçime AKP iktidarı hiç gizlemeden yoğun bir biçimde müdahale etti. Hatta favori görünen eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tehdit edildiğini açıkladı. Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) adayı Ersin Tatar, AKP iktidarının büyük desteğiyle seçimi kazandı. Bu süreçte Halil Falyalı’nın Ersin Tatar’a maddi destek verdiği öne sürülüyor. Halil Falyalı’ya seçimden sonra Ankara’dan teşekkür telefonları geldiği de iddialar arasında.

Suikasttan sonra Ersin Tatar’ın Halil Falyalı için övgü dolu sözleri ve çok üzgün olduğunu ifade etmesi de yakın ilişkiyi ortaya koydu.” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in Kıbrıs’ta uyuşturucudan temin edilen para trafiğinin merkezinde olduğunu iddia ettiği Halil Falyalı, evinin yakınlarında aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırıda Falyalı’nın şoförü de ölmüştü. Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında “Söylemez Kardeşler” olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı ve 3 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

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