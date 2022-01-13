Seçime 10 gün kala Ankara’dan önemli mesajlar

Başbakan, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu kendi kişsel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Başbakan, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu:

Ankara'da 2 gündür çok sıcak bir karşılama ve ağırlama gördük. Ortaya koyduğumuz görüşlere, destek bulduk. Bu vesileyle Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a sıcak ve samimi evsahipliği için çok teşekkür ediyorum.

KKTC'yi kendi ayakları üzerinde duran bir Cumhuriyet yaratmak konusunda hemfikiriz. 3 unsur görüşmelerimizde öne çıkmıştır. Siyasi istikrar, ekonomik istikrar ve sosyal İstikrar. Bunların yaşamsal önemini teyit ettiğimizi belirtmek istiyorum.

Anavatanımızla bundan sonraki süreçte daha sık görüşeceğiz. Artık bir ayağımız Ankara'da olacak. Ekonomik, insani ve maddi destekleriyle, KKTC'yi kısa zamanda kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşturmak ortak hedefimizdir.

Ekonomik çalışmalara paralel olarak Kıbrıs Konusu'nda da Anavatanımızla tam uyum içerisinde çalışmaya devamı edeceğiz.