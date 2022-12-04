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Seçime 21 gün kaldı! Adaylar belirlendi... İşte Belde Belde tüm başkan adayları...

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Seçime 21 gün kaldı! Adaylar belirlendi... İşte Belde Belde tüm başkan adayları...
Seçime 21 gün kaldı! Adaylar belirlendi... İşte Belde Belde tüm başkan adayları...

Seçime 21 gün kaldı? Adaylar belirlendi... İşte Belde Belde tüm başkan adayları...

LEFKOŞA İLÇESİ

LTB

1- Mehmet Harmancı - TDP

2- Sadık Gardiyanoğlu -UBP

3- Sıla Usar İncirli - CTP

4- OKYAY SADIKOĞLU (BAĞIMSIZ)

5- HÜSEYİN ERYAMAN (BAĞIMSIZ)

6- OYTUN ANDAŞ (BAĞIMSIZ)

 

DEĞİRMENNLİK - AKINCILAR BELEDİYESİ

1- ALİ KARAVEZİRLER (CTP Adayı)

2- EBRU TÖREHAN (UBP Adayı)

3- KAMİL ERDOĞAN MEREN (BAĞIMSIZ)

 

GÖNYELİ-ALAYKÖY BELEDİYESİ

 1- AHMET YALÇIN BENLİ (CTP Adayı)

2- HÜSEYİN AMCAOĞLU (UBP Adayı)

 

GAZİMAĞUSA İLÇESİ

 

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ

1- ERDAL ÖZCENK (UBP Adayı)

2- SÜLEYMAN ULUÇAY (CTP Adayı)

3- UMUT KADI (TDP Adayı)

4- SALİH OKTAY (BAĞIMSIZ)

5- HABİBE ÇETİN (BAĞIMSIZ)

 

BEYARMUDU BELEDİYESİ

 1- İLKEREDİP (UBP Adayı)

2- SADIK TUVER (CTP Adayı)

3- GÜRAY KAFA (BAĞIMSIZ)

4- BÜLENT BEBEK (BAĞIMSIZ)

 

GEÇİTKALE-SERDARLI BELEDİYESİ

1- HALİL KASIM (UBP Adayı)

2- HASAN ÖZTAŞ (CTP Adayı)

 

TATLISU BELEDİYESİ

1- AHMET HAYRİ ORÇAN (DP Adayı)

2- ORHAN BEBEK (BAĞIMSIZ)

3- MEHMET ALİ ÖZDEMİR (BAĞIMSIZ)

 

YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ

1- ŞİFA ÇOLAKOĞLU (CTP Adayı)

2- MUSTAFA ZURNACILAR (BAĞIMSIZ)

3- KATİP DEMİR (BAĞIMSIZ

 

MESARYA BELEDİYESİ

1- KÜRŞAT ÖZER (UBP Adayı)

2- AHMET LATİF (CTP Adayı)

3- EYLEM DOLMACI NALCIOĞLU (BAĞIMSIZ)

4- HASAN ADAHAN (BAĞIMSIZ)

 

GİRNE İLÇESİ

GİRNE BELEDİYESİ

1- OSMAN ZORBA (KSP Adayı)

2- MURAT ŞENKUL (CTP Adayı)

3- ÖZDAL KEREM (BAĞIMSIZ)

4- NİDAİ GÜNGÖRDÜ (BAĞIMSIZ)

5- ZEKİÇELER (BAĞIMSIZ)

 

ÇATALKÖY-ESENTEPE BELEDİYESİ

1- CEYHUN KIROK (CTP Adayı)

2- HÜSEYİN HÖYÜK (BAĞIMSIZ)

3- AHMET ÖZGÜN (BAĞIMSIZ)

4- CEMAL ERDOĞAN (BAĞIMSIZ)

5- MEHMET HULUSİOĞLU (BAĞIMSIZ)

6- AHMET KARAL (BAĞIMSIZ)

 

DİKMEN BELEDİYESİ

1- NİYAZİ ÖZTÜRK (UBP Adayı)

2- YÜKSELÇELEBİ (CTP Adayı)

3- SÜLEYMAN KEMİK (BAĞIMSIZ)

 

 LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL BELEDİYESİ

1- EMRE EFENDİ (CTP Adayı)

2- MEHMET YULAF (BAĞIMSIZ)

3- SALAHİ TÜREL UÇKAN (BAĞIMSIZ)

4- FUAT NAMSOY (BAĞIMSIZ)

5- FIRAT ATASER (BAĞIMSIZ)

 

 

İSKELE İLÇESİ

 

İSKELE BELEDİYESİ

1- HASAN SADIKOĞLU (UBP Adayı)

2- MEHMET ŞENOL (BAĞIMSIZ)

 

ERENKÖY - KARPAZ BELEDİYESİ

1- HAMİT BAKIRCI (UBP Adayı)

2- SUPHİ COŞKUN (CTP Adayı)

3- BEKİRBOLATCAN (BAĞIMSIZ)

4- METİN OSMANLILAR (BAĞIMSIZ)

5- KUFİ TULGA (BAĞIMSIZ)


 

MEHMETÇİK-B.KONUK BELEDİYESİ

1- FATMA ÇİMEN TUĞLU (UBP Adayı)

2- CEMİL SARIÇİZMELİ (CTP Adayı)

3- MEHMET ÇELEBİ (BAĞIMSIZ)

 

GÜZELYURT İLÇESİ

 GÜZELYURT BELEDİYESİ

1- OSMAN BİCAN (CTP Adayı)

2- MAHMUT ÖZÇINAR (UBP Adayı)

3- REŞAT KANSOY (BAĞIMSIZ)

 

LEFKE İLÇESİ

LEFKE BELEDİYESİ

1- ADİL ÖZGEY (UBP Adayı)

2- AZİZ KAYA (CTP Adayı)

3- ADNAN ERASLAN (BAĞIMSIZ)

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