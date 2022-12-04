Seçime 21 gün kaldı? Adaylar belirlendi... İşte Belde Belde tüm başkan adayları...
LEFKOŞA İLÇESİ
LTB
1- Mehmet Harmancı - TDP
2- Sadık Gardiyanoğlu -UBP
3- Sıla Usar İncirli - CTP
4- OKYAY SADIKOĞLU (BAĞIMSIZ)
5- HÜSEYİN ERYAMAN (BAĞIMSIZ)
6- OYTUN ANDAŞ (BAĞIMSIZ)
DEĞİRMENNLİK - AKINCILAR BELEDİYESİ
1- ALİ KARAVEZİRLER (CTP Adayı)
2- EBRU TÖREHAN (UBP Adayı)
3- KAMİL ERDOĞAN MEREN (BAĞIMSIZ)
GÖNYELİ-ALAYKÖY BELEDİYESİ
1- AHMET YALÇIN BENLİ (CTP Adayı)
2- HÜSEYİN AMCAOĞLU (UBP Adayı)
GAZİMAĞUSA İLÇESİ
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ
1- ERDAL ÖZCENK (UBP Adayı)
2- SÜLEYMAN ULUÇAY (CTP Adayı)
3- UMUT KADI (TDP Adayı)
4- SALİH OKTAY (BAĞIMSIZ)
5- HABİBE ÇETİN (BAĞIMSIZ)
BEYARMUDU BELEDİYESİ
1- İLKEREDİP (UBP Adayı)
2- SADIK TUVER (CTP Adayı)
3- GÜRAY KAFA (BAĞIMSIZ)
4- BÜLENT BEBEK (BAĞIMSIZ)
GEÇİTKALE-SERDARLI BELEDİYESİ
1- HALİL KASIM (UBP Adayı)
2- HASAN ÖZTAŞ (CTP Adayı)
TATLISU BELEDİYESİ
1- AHMET HAYRİ ORÇAN (DP Adayı)
2- ORHAN BEBEK (BAĞIMSIZ)
3- MEHMET ALİ ÖZDEMİR (BAĞIMSIZ)
YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ
1- ŞİFA ÇOLAKOĞLU (CTP Adayı)
2- MUSTAFA ZURNACILAR (BAĞIMSIZ)
3- KATİP DEMİR (BAĞIMSIZ
MESARYA BELEDİYESİ
1- KÜRŞAT ÖZER (UBP Adayı)
2- AHMET LATİF (CTP Adayı)
3- EYLEM DOLMACI NALCIOĞLU (BAĞIMSIZ)
4- HASAN ADAHAN (BAĞIMSIZ)
GİRNE İLÇESİ
GİRNE BELEDİYESİ
1- OSMAN ZORBA (KSP Adayı)
2- MURAT ŞENKUL (CTP Adayı)
3- ÖZDAL KEREM (BAĞIMSIZ)
4- NİDAİ GÜNGÖRDÜ (BAĞIMSIZ)
5- ZEKİÇELER (BAĞIMSIZ)
ÇATALKÖY-ESENTEPE BELEDİYESİ
1- CEYHUN KIROK (CTP Adayı)
2- HÜSEYİN HÖYÜK (BAĞIMSIZ)
3- AHMET ÖZGÜN (BAĞIMSIZ)
4- CEMAL ERDOĞAN (BAĞIMSIZ)
5- MEHMET HULUSİOĞLU (BAĞIMSIZ)
6- AHMET KARAL (BAĞIMSIZ)
DİKMEN BELEDİYESİ
1- NİYAZİ ÖZTÜRK (UBP Adayı)
2- YÜKSELÇELEBİ (CTP Adayı)
3- SÜLEYMAN KEMİK (BAĞIMSIZ)
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL BELEDİYESİ
1- EMRE EFENDİ (CTP Adayı)
2- MEHMET YULAF (BAĞIMSIZ)
3- SALAHİ TÜREL UÇKAN (BAĞIMSIZ)
4- FUAT NAMSOY (BAĞIMSIZ)
5- FIRAT ATASER (BAĞIMSIZ)
İSKELE İLÇESİ
İSKELE BELEDİYESİ
1- HASAN SADIKOĞLU (UBP Adayı)
2- MEHMET ŞENOL (BAĞIMSIZ)
ERENKÖY - KARPAZ BELEDİYESİ
1- HAMİT BAKIRCI (UBP Adayı)
2- SUPHİ COŞKUN (CTP Adayı)
3- BEKİRBOLATCAN (BAĞIMSIZ)
4- METİN OSMANLILAR (BAĞIMSIZ)
5- KUFİ TULGA (BAĞIMSIZ)
MEHMETÇİK-B.KONUK BELEDİYESİ
1- FATMA ÇİMEN TUĞLU (UBP Adayı)
2- CEMİL SARIÇİZMELİ (CTP Adayı)
3- MEHMET ÇELEBİ (BAĞIMSIZ)
GÜZELYURT İLÇESİ
GÜZELYURT BELEDİYESİ
1- OSMAN BİCAN (CTP Adayı)
2- MAHMUT ÖZÇINAR (UBP Adayı)
3- REŞAT KANSOY (BAĞIMSIZ)
LEFKE İLÇESİ
LEFKE BELEDİYESİ
1- ADİL ÖZGEY (UBP Adayı)
2- AZİZ KAYA (CTP Adayı)
3- ADNAN ERASLAN (BAĞIMSIZ)
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