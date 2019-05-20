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Seçime bir hafta kala güneyde siyasi ortam gergin

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Anastasiadis-Kiprianu atışması sürüyor
Seçime bir hafta kala güneyde siyasi ortam gergin

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin gerçekleştirilmesine bir hafta kala Güney Kıbrıs’taki siyasi ortam,  Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun dün yaptıkları karşılıklı açıklamalar ve diğer siyasi parti liderlerinin bu tartışmaya katılmasıyla iyice gerildi.

Fileleftheros gazetesi “Cephe Çatışması – Hükümet ve AKEL Seçime Bir Hafta Kala Karşılıklı Ağır Sözler Sarf Ettiler” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum hükümeti ile AKEL arasında sınır tanımayan sözlü düellolar yaşandığını yazdı.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün yaptığı yazılı açıklamada, DİSİ tarafından düzenlenen bir seçim etkinliğinde yaptığı konuşmanın çarpıtıldığı gerekçesiyle AKEL Genel Sekreteri Kiprianu’ya sert eleştirilerde bulundu.

Kiprianu’nun, sözlerini sistematik biçimde çarpıtma eylemi gerçekleştirdiğini iddia eden Anastasiadis, Kiprianu ve AKEL’in, hükümetin her başarısını sıfırlama çabası içerisinde olduklarını öne sürdü.

Gazete, AKEL cephesinden Anastasasiadis’e yanıtın gecikmediğini, Kiprianu’nun dünkü açıklamasında, siyasi görüşlerini dile getirmek için hiç kimseden izin almayacağını söylediğini yazdı.

Kiprianu, Anastasiadis’i “en kötü parti başkanı versiyonu” diye nitelendirirken, Kıbrıs sorununda ve ekonomide büyük sorunların olduğunu, skandallar ve rüşvet olaylarının yaşandığını ve partisinin bu gidişatı izlemekle yetinmeyeceğini ifade etti.

Kiprinu ayrıca, Anastasiadis’in söz konusu etkinlikte yaptığı konuşmanın kayıtlı olduğu Rum Haber Ajansı KİPE’nin internet sitesinde yayında bulunduğunu hatırlatarak, söz konusu açıklamaya ilişkin hiçbir çarpıtmanın da söz konusu olmadığını vurguladı.

Gazete, benzer karşılıklı açıklamaların Türkiye’nin Akdeniz’deki doğal gaz faaliyetleri konusunda da yaşandığını, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun AKEL’e yönelik eleştirilerine, AKEL Sözcüsü Stefanos Stefanu’dan yanıt geldiğini yazdı.

Habere göre Neofitu, Kiprianu’nun sergilediği tavırla “Türk kışkırtıcılığının kınanmasına ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi müzakerelerinin önünün açılmasına izin vermediğini” iddia etti.

Stefanu ise yanıtında, Kıbrıs sorununda girilen çıkmazın yarattığı tehlikeler konusunda halka yanıt veremeyen DİSİ ve hükümetin tüm sorumluluğu AKEL’e yüklemeye çalıştığını öne sürdü.

Gazete, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un da, hem hükümet kanadı hem de AKEL’e yönelik eleştirilerde bulunduğunu yazdı.

Papadopulos dünkü açıklamasında, AP seçimleri çerçevesinde sağlıklı bir diyalog gerçekleşeceği yerde, halkın Anastasiadis’in DİSİ’nin seçim propagandalarına dahil olmasını ve zehirli, bölücü ve hakaret içeren sözler sarf etmesini izlemek zorunda kaldığını söyledi.

Papadopulos, DİSİ ve AKEL başkanlarının da Anastasiadis’le birlikte yapay bir kutuplaşma yarattıklarını vurguladı.

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