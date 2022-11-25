Seçime doğru...25 Kasım 2022 Cuma... Girne, Güzelyurt ve Mağusa'da durum ne?

Seçime doğru.. İşte son gelişmeler...

28 Kasım YSK Müracaat günü

25 Aralık tarihinde yapılacak yerel seçimler için YSK'ye adayların son başvuru günü olarak 28 Kasım Pazartesi günü açıklandı.

Kampanya 5 Aralık'ta

Seçim Kampanyası ise YSK'nın açıklamasına göre 5 Aralık tarihinde başlayacak.

Girne'de ve Güzelyurt'ta bağımsız adaylar anketlerde yükseliyor

Her ne kadar seçim kampanyası resmi olarak 5 Aralık tarihinde başlayacak olsa da adaylar ve partiler çok tan yollara çıkmış durumda.

GİRNE

Girne'de bağımsız aday Zeki Çeler son günlerde tempoyu artırırken Nidai Güngördü ile anketlerdeki arasındaki farkı da kapatmaya başladı. Çeler'in Güngördü'yü televizyona davet etmesine ise Güngördü'nün ne cevap vereceği merak konusu oldu.

GÜZELYURT

Güzelyurt'ta UBP cephesinde tam bir dağınıklık yaşanıyor. Mahmut Özçınar'ın en büyük rakibi anketlere göre bağımsız aday Reşat Kansoy olmuş durumda. CTP adayının ise sürekli seçim kaybetmesi ve Mahmut Özçınar ile aynı sınıfta okuması yani aynı yaşta olması moralleri o cephede bozmuş durumda.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa'da mevcut Başkan İsmail Arter'in aday olup olmayacağı halen gizemini korumaya devam ediyor. Arter'in aday olmaması durumunda UBP-DP-YDP ittifak adayı olarak Dr. Erdal Özcenk'in iyice öne fırtlayacağı konuşuluyor. Arter'in aday olması durumunda ise Gazimağusa'da CTP adayı Dr. Uluçay ile Dr. Özcenk'in son güne kadar büyük bir yarış içerisinde olacağı konuşuluyor.

MESARYA

Mesarya Belediyesi için UBP'de büyük bir dağınıklık yaşanıyor. UBP'nin gösterdiği aday dışında bir çok UBP kökenli önemli kişi de aday olmuş durumda. Mesarya'da CTP adayı Ahmet Latif'în dikkat çekici şekilde öne çıktığı ve yarışı önde bitireceği konuşuluyor.

YENİBOĞAZİÇİ'NE SÜRPRİZ VAR

Yeniboğaziçi Belediye seçimlerinde önemli bir sürpriz yaşanmak üzere zira hem UBP hem de CTP'li bazı örgüt başkanlarının Bağımsız bir aday etrafında toplandığı görülüyor.